El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Eviel Pérez afirmó que derivado de la investigación periodística conocida como la Estafa Maestra la institución a su cargo redujo “al mínimo” las contrataciones hechas con las universidades públicas.

En su comparecencia en la Cámara de Diputados este martes, la primera de un secretario de Estado con motivo del sexto y último informe del presidente Enrique Peña Nieto en el recinto legislativo de San Lázaro, el titular de Desarrollo Social fue cuestionado sobre las acciones que tomó la dependencia tras la revelaciones periodísticas.

Cabe señalar que la investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y Animal Político reveló una red de corrupción en la que dependencias federales desviaron más de 7,000 millones de pesos a través de universidades públicas y la utilización de los empresas fantasmas.

“La Sedesol ha colaborado, lo quiero dejar claro, y seguiremos haciéndolo, con las autoridades competentes entregando la información y documentación que obra en nuestros archivos, para que sean las propias autoridades fiscalizadoras quienes puedan determinar lo conducente… en cuanto a las universidades, la aplicación del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, si bien es lícita, he dado instrucciones y se ha reducido al mínimo y además se han instrumentado diversas medidas de control interno para supervisar la puntual observancia de este precepto”, indicó.

No obstante, ante la insistencia de los legisladores para precisar las acciones que se tomaron al interior de la institución tras las revelaciones de desvíos de recursos, Eviel Pérez aseveró que el titular de la Sedesol no tiene facultades para ir más allá.

“Lo digo con mucho respeto al pleno, con mucho, mucho respeto al pleno, mi labor como secretario no es la de fiscalizar y he colaborado, vuelvo a repetirlo, con las autoridades competentes, entregando toda la información que se me ha requerido y que obra en los archivos de la Sedesol, para que sean las propias autoridades fiscalizadoras quienes puedan determinar a quienes hoy están siendo señalados por alguna irregularidad”, dijo.

En una tercera ocasión, tras ser nuevamente cuestionado por los diputados, el titular de la Sedesol dijo que es la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública las instancias que se encuentran en la actualidad investigando los hechos.

“Algunos temas están en la PGR y no vamos a ser obstáculo, de ninguna manera, para que esto, con transparencia y, nosotros, que es la tarea que tenemos, la de dotar de todos los elementos necesarios para que se pueda tomar la mejor determinación por estos órganos fiscalizadores, podamos acabar con este tema que no solamente a usted (diputado) sino a todos lastima”, aseveró.