En caso de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) gane la presidencia, en materia económica se buscará fortalecer la política fiscal del país y se respetará la autonomía del Banco de México (Banxico) en sus decisiones de política monetaria, expuso Abel Hibert, asesor económico del candidato presidencial de Morena.



Al participar en la 13 Cumbre Financiera Mexicana organizada por LatinFinance, expuso que en materia de ingresos, se buscará realizar una reforma fiscal integral, no con fines recaudatorios, sino con la intención de hacer una mejor reasignación de los recursos públicos.



Abundó que también se buscará hacer cambios en la estructura del gasto público, pues actualmente es ineficiente y no aporta al crecimiento económico del país.



“Es imprescindible hacer una reforma fiscal, pero no sólo en un sentido de recaudación, sino primero hacer una revisión exhaustiva sobre la asignación de los recursos (...) se buscará reducir el gasto corriente e impulsar la inversión pública que está en niveles que no se habían visto desde la Segunda Guerra Mundial”.



Subrayó que a través de una evaluación de las Cuentas Públicas y los Presupuestos de años anteriores, realizaron un análisis en el que se basa su propuesta de generar un ahorro de 400,000 millones de pesos, monto que representaría 2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Al cuestionarle si se mantendrá la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Cuidad de México, respondió:

“Se va a evaluar la mejor opción que se tenga. Es un proyecto que todavía está en marcha, no se ha tomado una decisión y se le pondrá toda la información de un proyecto que ya está en marcha”.



El ahorro, indicó, provendría principalmente de reducir el gasto corriente como reducir el número de plazas en la burocracia, gastos en comunicación social, viáticos y el uso eficiente de los fideicomisos, por mencionar algunos.



Por ejemplo, en la nómina gubernamental se tendría un ahorro por 95,1000 millones de pesos; en viáticos 2,600 millones de pesos; en comunicación social habría un ahorro por 7,500 millones de pesos; en comidas 11,800 millones de pesos; en el mejoramiento de procesos de compras públicas 78,200 millones de pesos, reorientación a el gasto federalizado por 119,500 millones de pesos y en el uso eficiente de fideicomisos serían 98,000 millones de pesos.



SE RESPALDARÁ REFORMA ENERGÉTICA

Con respecto a la reforma energética, mencionó que se respetarán las contrataciones, pues la idea es generar certidumbre.

“Son contratos que se han dado en medidas transparentes (...) El estado mexicano ha aprendido a hacer estos procesos de asignación a través de licitaciones con recursos de la nación”.

Concluyó que la estrategia económica que se tendría con López Obrador se basa en tres ejes principales: macroeconomía, política industria y política sectorial.

Hibert es economista graduado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), obtuvo la Maestría en Economía Aplicada en un proyecto conjunto entre el ITESM y la Universidad de Pennsilvanya y también obtuvo el doctorado en Filosofía en Administración en la EGADE del Tec de Monterrey.