Al insistir que es víctima de una venganza política, la ex titular de la Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, consideró que tiene derecho a seguir en libertad el proceso penal en su contra por actos de omisión en el desvío de 5,075 millones de pesos en un caso conocido como la "Estafa Maestra". La ex funcionaria negó que no quiera cooperar con las autoridades, pero dijo que no es su interés mentir para culpar a alguien sólo por obtener la libertad.

Mediante una carta escrita desde la prisión de Santa Martha Acatitla donde se encuentra recluida desde el 2019, Robles Berlanga insistió en que su encarcelamiento es por una venganza política, y dijo no poder entender por qué es la única ex funcionaria en prisión acusada de presuntos actos de corrupción, cuando hay otros -en referencia al ex titular de Pemex, Emilio Lozoya- que están en su casa.

“Se dice que no quiero cooperar con la autoridad. Eso es falso. Fui yo la que me presenté desde la primera audiencia para esclarecer los hechos. Lo que no estoy dispuesta a mentir como lo han hecho otros para alimentar una narrativa política que nada tiene que ver con la verdad y la justicia. Pero no dejo de cuestionarme a los que huyeron y les encontraron recursos millonarios están en sus casas. A mi que di la cara, que me presenté, que es un delito menor, me aplicaron la cárcel. ¿Entonces es mejor huir?”, se preguntó.

También cuestionó que el actual gobierno federal promueva una narrativa de combate a la corrupción, y valide que un juez -en clara referencia a Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna- haya dictado prisión en su contra en un claro conflicto de interés.

“Se habla de combatir la corrupción, pero no se inmuta con el hecho de que se fabrique pruebas, se presente una licencia falsa para tener un pretexto para mandarme a la cárcel diciendo que miento sobre mi domicilio, a pesar de que magistrada, un juez de amparo y el mismo juez de control dicen que no mentí al respecto, sigo aquí ¿por qué?”, se preguntó.

Rosario Robles también cuestionó que se acuse en el proceso penal que 10 dependencias públicas, y ocho universidades triangularon recursos públicos, pero sea la única titular en la cárcel.

“Se me castiga por actos que supuestamente cometieron otros, pero en ningún caso han podido demostrarle a esos terceros alguna responsabilidad”, argumentó.

Sin mencionarla por su nombre, Robles cuestionó que la ex secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, la haya inhabilitado por no reportar una cuenta bancaria con 2,000 pesos, y ella haya sido exhibida con varias propiedades no registradas en sus declaraciones patrimoniales como servidora pública.

“Estos ejemplos muestran que conmigo el rasero ha sido muy diferente, pero a diferencia de los demás, yo no quiero privilegios ni que nadie sea muy tapadera, lo único que quiero es que se aplique la ley, que se me haga justicia porque es un proceso apegado a la ley. Mi inocencia será demostrada. Deseo, porque tengo derecho, a seguir todo mi proceso en libertad”, planteó.

