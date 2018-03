La estrategia del candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, integrada por PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya en redes sociales no sólo es para posicionar su nombre y candidatura, sino para intentar que los jóvenes, que conforman 30% de la lista nominal, lo vean como un candidato más cercano, alguien con las mismas preocupaciones e intereses de los millenials, pero sobre todo para salvar de una profunda crisis su candidatura, plantean expertos.

José Luis López Aguirre, profesor investigador de Comunicación de la Universidad Panamericana, explicó que el abanderado de la coalición Por México al Frente busca conectar con la juventud, ya sea a través de videos donde intenta mostrar su lado más informal, tocando una batería y aventándose un “palomazo”, o compartiendo su propio meme de cómo habla inglés (“insulting and unacceptable”).

“Tienes que hablar el mismo tipo de lenguaje que los internautas para poder empatizar y crear una pertenencia y un grado de identificación con los jóvenes, ellos esperan a alguien que los entienda, que dialogue y que se presente muy parecido a ellos para crear esa empatía y creando esa empatía, la conexión con el candidato es más”.

Por su parte, el estratega digital de la Universidad La Salle, Miguel Jarquín, considera que además de posicionar su imagen, Anaya Cortés ha tenido que implementar una estrategia de resolución de crisis particularmente derivada de las polémicas en las que se involucró al candidato por supuesto lavado de dinero. “Si Ricardo Anaya no hubiera tenido una buena comunicación de crisis, sin duda hoy ya no estaría en la competencia. Se ha logrado mantener a pesar del golpeteo del PRI. Ha respondido de forma rápida y concreta, aunque eso no necesariamente significa que convence a quienes tiene que convencer. Está siguiendo el manualito de redes sociales, responde rápido, con argumentos, y de forma directa”.

En ese sentido, planteó que aunque el éxito de las redes no se traslada directamente a las boletas electorales, ningún candidato, y menos uno tan golpeteado políticamente como lo ha sido Anaya, puede minimizar el alcance de las redes sociales.

Es más reactivo que activo

José Luis López Aguirre aseguró que Anaya Cortés, al igual que sus contendientes políticos, también es más reactivo que activo, pues deja pasar algunos temas de los que podría sacar provecho pues bien o mal lograría estar posicionado en la mente de los usuarios.

“El candidato y su equipo debería estar monitoreando los temas de los que se está hablando, cómo se está hablando, si es a favor o en contra, para así tratar de involucrarse más para evitar que la ola digital los vaya a ahogar. Deben subirse a la ola y saber surfear, sacar provecho”.

Recordó que en la pasada campaña para renovar la Presidencia de Estados Unidos, quien supo aprovechar las redes ya sea con comentarios más negativos que positivos, fue el entonces candidato del partido Republicano Donald Trump, que entendió que no importaba si hablaban bien o mal de él, mientras hablaran.

Con él coincidió Miguel Jarquín quien dijo que Anaya Cortés ha tenido malísima interacción con sus seguidores.

“Ricardo Anaya ha tenido súper mala respuesta en cuanto a interacción de la gente, dejaron de lado la parte de interacción, el engagement es algo que han dejado olvidado. Anaya en interacción, de 100, tiene 20%, porque es poco diálogo el que tiene o es prácticamente nulo”.

Otro de los desaciertos que ha tenido Anaya Cortés, consideró Jarquín es que el panista, al igual que otros candidatos presidenciales no han logrado entender que la información que puede ser difundida en los medios tradicionales, no aplica en la web 2.0, en la que no basta transmitir información, sino que haya comunicación y por supuesto interacción con la comunidad digital.

