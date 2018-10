La organización Semáforo Delictivo reportó que en este año se han cometido 21,283 homicidios en el país y se prevé que para diciembre la cifra supere los 28,000, que colocaría al 2018 como el “peor año” por este delito.

De acuerdo con el informe sobre el tercer trimestre del 2018, los delitos que incrementaron, en comparación con el mismo periodo del 2017, son narcomenudeo en 32%; ejecuciones 26%; homicidio 18%; feminicidio 8%; violencia familiar 8%; violación 6%; extorsión 2%, y robo de vehículos 1 por ciento.

En contraparte, los delitos que este año han presentado alguna disminución fueron el secuestro (17%); robo a casa habitación (8%); robo a negocio (5%), y lesiones dolosas (4%).

Semáforo Delictivo destacó que ocho de cada 10 homicidios se deben a ejecución del crimen organizado y, por ejemplo, en la Ciudad de México los asesinatos relacionados con delincuencia organizada aumentaron 163% en el tercer trimestre de este año, tras pasar de 154 ejecuciones a 405.

En el Estado de México, se reportaron 531 ejecuciones, 24% más que el año pasado. Otros estados con más asesinatos fueron Guanajuato, Jalisco y Quintana Roo.

Las ejecuciones ligadas al narcotráfico sumaron 16,893 entre enero y septiembre, es decir, hubo un aumento de 25%, comparado con el mismo periodo del 2017.

El director de Semáforo Delictivo, Santiago Roel, dijo que la propuesta de esa organización para la disminución de estos delitos es la regulación y despenalización de la marihuana y la amapola.

“¿Cómo le hacemos en el tema de homicidios? Si no regulamos drogas no van a bajar (los delitos). Me preocupa mucho que la administración que ya se va, pues no lo entendió o si lo entendió (...) no quiso enfrentar este tema. Me preocupa mucho que la nueva (administración) que llega no acabe de entender esto”, manifestó.

Finalmente, Roel propuso a empresarios crear un plan en torno a la seguridad.