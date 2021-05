El llamado bloque de contención en el Congreso de la Unión, integrado por el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, se posicionaron en contra de aprobar un periodo extraordinario para analizar la desaparición de poderes en Tamaulipas como propuso el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

El PAN en el Senado y la Cámara de Diputados, indicó mediante una nota de prensa que apoyarán un periodo extraordinario siempre y cuando sea para discutir temas relacionados con la crisis en salud y economía por la que atraviesa el país.

“Cualquier otro tema para el que la mayoría pretenda convocar a un periodo extraordinario no contará con el apoyo de las y los integrantes del GPPAN y mucho menos si se pretende usar el mismo para seguir minando las instituciones o federalismo”, sostuvo.

Por su parte, los diputados y senadores de Movimiento Ciudadano (MC) rechazaron también el periodo extraordinario al tiempo que llamaron a que el presidente Andrés Manuel López Obrador “saque las manos del proceso electoral”.

“Los legisladores de Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente no se prestarán a caer en el juego de distractores políticos y mediáticos que quiere imponer el presidente de la República”, afirmó MC.

Los diputados y senadores del PRI también se posicionaron en contra del periodo extraordinario ya que sostuvieron que “el uso de la mayoría legislativa para intervenir en las decisiones de los poderes e instituciones autónomas debilita el Estado de derecho”.

Mientras que los senadores del PRD indicaron, mediante un comunicado, que el convocar a un periodo extraordinario para desaparecer los poderes de Tamaulipas necesita un mayor análisis.

A su vez, llamaron a que el poder Legislativo se mantenga al margen del contexto electoral.

Posible proceso

Para que el Senado determine la desaparición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de Tamaulipas y declare que debe nombrarse un gobernador provisional que sustituya al panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra quien se giró orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, sólo se requiere que así lo pidan senadores, diputados federales o ciudadanos tamaulipecos.

Así está establecido en los artículos segundo y tercero de la Ley Reglamentaria de la Fracción V del artículo 76 de la Constitución.

De llegar a recibir la petición referida y para poder conocerla dado que actualmente el Congreso de la Unión se encuentra en periodo de receso, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tendría que convocar al Senado a sesiones extraordinarias, acuerdo que requiere ser aprobado por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes.

La Comisión Permanente está conformada por 37 legisladores, entre senadores y diputados federales, de los que 17 son de Morena; seis, del PAN; cuatro, del PRI; tres, del PT; dos, cada uno, de MC, PVEM y PES, y uno del PRD.

Sin los votos del PAN, PRI, MC, cuyos senadores y diputados ya informaron que no votarán a favor de convocar al Senado a periodo de sesiones extraordinarias para abordar el tema de la desaparición de poderes en Tamaulipas, y si se suma el PRD, que no dejó clara su posición al respecto, Morena y sus aliados del PT, PVEM y PES no alcanzan los votos requeridos, que son 25 y cuentan con 24.

Legislativo tamaulipeco

Por su parte, el Congreso de Tamaulipas acordó presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los servidores públicos de esa dependencia que promovieron una orden de aprehensión contra el gobernador de ese estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y contra los servidores públicos que eventualmente ejecuten la aprehensión del mandatario.

Cabe destacar que el Congreso de Tamaulipas, con mayoría del PAN, considera que el gobernador de Tamaulipas no ha sido separado de su cargo, mantiene la protección constitucional que le brindan las Constituciones federal y local y no puede ser sujeto de ningún procedimiento de naturaleza penal.

Cabeza de Vaca: una carrera política meteórica

Originario de Reynosa, Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, inició su carrera política en 1999, cuando se incorporó a las filas del Partido Acción Nacional (PAN).

Previo al proceso electoral federal, participó activamente en la promoción de la candidatura de Vicente Fox Quesada a la presidencia de la república.

Un año después, el PAN lo postuló como candidato a diputado federal por el distrito II, con cabecera en Reynosa. Ganó la contienda y se convirtió en el primer legislador de oposición en esa zona.

Cuatro años más tarde, ganó la presidencia municipal de Reynosa, cargo que desempeñó del 2005 al 2007.

En el 2003 buscó la candidatura panista al gobierno de Tamaulipas, pero perdió la postulación ante Gustavo Cárdenas Gutiérrez.

En el 2006 fungió como coordinador de enlace entre los presidentes municipales y la campaña de Felipe Calderón a la presidencia de la República.

En el 2008 tomó protesta como diputado local y se mantuvo como legislador hasta el 2010, cuando se incorporó al gabinete ampliado del presidente Felipe Calderón, como director general de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), en la que permaneció un año.

Para las elecciones federales del 2012, Cabeza de Vaca fue electo senador para el periodo 2012-2018.

En el 2016 pidió licencia para buscar la candidatura del PAN a la gubernatura de Tamaulipas. Triunfó y asumió el cargo el 1 de octubre del 2016 y concluye el 30 de septiembre del 2022. (Con información de Diego Badillo)

