Conferencia de prensa

Quien no presente y haga pública declaración patrimonial está fuera del gobierno: AMLO

López Obrador indicó que el 30 de enero es la fecha límite para que los nuevos funcionarios del gobierno federal presenten su declaración patrimonial, y el que no la presente, o no la haga pública, no podrá trabajar; “ya está hablado”, dijo.