El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en conferencia de prensa esta mañana que, como parte de su plan de austeridad, el 23 y 24 de febrero en la base militar de Santa Lucía habrá una “feria” para subastar vehículos que pertenecen al gobierno, entre camionetas blindadas y autos de lujo. Dijo que se estima recaudar 100 millones de pesos que irían destinados a la Guardia Nacional. Indicó que 26 y 27 de febrero también se pondrá a la venta 76 aviones y helicópteros del gobierno, recursos que también irán destinados a la constitución de la Guardia Nacional.

En materia energética, el presidente reiteró que su plan es llegar a que la industria petrolera nacional produzca 2.6 millones de barriles diarios hacia el 2024. Aseveró que su gobierno, ya están cerrando los primeros contratos para la perforación de pozos a fin de aumentar la producción. Asevero que a finales del año ya se estarán produciendo 1.8 millones de barriles diarios de petróleo. Indicó que pese a la multa de casi 14 millones de pesos al gobierno de Tabasco por la deforestación en los terrenos donde se construirá la refinería en Dos Bocas, Tabasco, esta obra continuará adelante.

El mandatario argumento que el día de ayer fue un día histórico, porque fue el día en que menos gasolina se robó en el país. Consideró que, de seguir así, Pemex se fortalecerá financieramente.

Ante el próximo inicio del período ordinario de sesiones en el Congreso, el 1 de febrero, López Obrador hizo un llamado a los legisladores federales para que resuelvan sobre la creación de la Guardia Nacional.

Acerca del bloqueo de vías férreas en Michoacán, dijo poco a poco se irán aclarando las cosas en este tema. AMLO calificó como “sorpresivo” el hecho de que la CNTE demande al gobierno federal —sin que le corresponda— el pago de salarios, y que al mismo tiempo el gobernador del estado, Silvano Aureoles, se haya ido de gira al extranjero. Indicó que, aun así, su gobierno hizo el adelanto de participaciones para que el gobierno estatal pudieran cumplir con su responsabilidad de pago. Dijo que su gobierno estará buscando la manera de solucionar el conflicto; reiteró que no se reprimirá la manifestación, pero se pronunció por saber si los manifestantes son realmente maestros.

Acerca del Índice de Percepción de Corrupción 2018, el presidente Obrador dijo que su compromiso es que no haya impunidad en México, y que no siga el “régimen de corrupción”. López Obrador condenó políticamente al “sistema neoliberal”, pues dijo que fue un “desastre” para México porque no hubo crecimiento económico y si creció la pobreza y la corrupción. Admitió que desafortunadamente México es de los países con mayor corrupción en el mundo, aunque aclaró que se lleva a cabo en el Gobierno, no por parte de los ciudadanos. “Eso fue producto de la política neoliberal, que fue una política de pillaje, de saqueo”, refirió.

El presidente afirmó que a mitad del sexenio podría haber reformas para temas como la eliminación de los legisladores plurinominales. Aseveró que por ahora la prioridad son las reformas para eliminar el fuero; quitar candados a la consulta popular; la revocación del mandato; nuevas formas de delitos graves, entre otras. Refirió que si los legisladores no reforman la Constitución, de cualquier forma llevará a cabo una consulta para preguntar —en 2021— a los ciudadanos si están de acuerdo en que continúe su mandato.

Celebró que la SCJN haya resuelto improcedente el retorno de miles de millones de pesos en IVA, a una cervecera del país. Destacó que cuando el SAT le informó de esta resolución de la Corte, se puso “muy contento”.

Luego de que el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, sugirió que en diciembre hubo una desaceleración de la economía, el presidente dijo que tiene sus propios datos que le indican que México va por buen camino en materia económica, como el fortalecimiento más importante del peso en los últimos 20 años; el crecimiento de las exportaciones; el superávit comercial; estabilidad en la Bolsa Mexicana de Valores; el aumento al doble el salario en la frontera y la baja en la inflación en diciembre en la frontera.

El Presidente indicó que el 30 de enero es la fecha límite para que los nuevos funcionarios del gobierno federal presenten su declaración patrimonial, y el que no la presente y la haga pública, no podrá trabajar; “ya está hablado”, dijo.

Acerca del sistema anti corrupción, consideró que en los gobiernos pasados se crearon organismos para “la simulación”; argumentó ahora la Fiscalía General de la República va a tener autonomía, “y se va a castigar a corruptos y va en serio”. Aseveró que lo mismo ocurrirá con la fiscalía electoral, “el que entregue voto, frijol con gorgojo, el que favorezca a partidos se va a ir a la cárcel, porque se están haciendo reformas para considerar delito grave”.

López Obrador se dijo concertado por el asesinato de la niña Giselle, de 11 años desaparecida en Chimalhuacán desde el 19 de enero pasado y cuyo cuerpo fue localizado ayer. “Esto de Chimalhuacán de ayer es muy doloroso y preocupante”, dijo.

El Presidente dijo que, “si hace falta yo firmo”, en referencia a la posibilidad de signar un decreto presidencial, como lo hizo en el caso Ayotzinapa, para esclarecer los hechos de Nochixtlán del 2016.