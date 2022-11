Protestan en 50 ciudades en defensa del Instituto Electoral

Según cifras de los mismos organizadores y medios locales, en unas 50 ciudades de 15 estados se estima que alrededor de 500,000 personas marcharon ayer en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) ante la reforma constitucional planteada por el Ejecutivo federal.

La manifestación más numerosa fue la de la Ciudad de México en donde entre unas 150,000 y 200,000 manifestantes, en promedio, marcharon del Ángel de la Independencia hacia el Monumento a la Revolución, según reportes diferentes de las organizaciones convocantes: Frente Cívico Nacional; Poder Ciudadano; Sí por México y Sociedad Civil MX, entre otras.

No obstante, Martí Batres, secretario de Gobierno de la CDMX, sostuvo que hubo un reporte de asistencia de entre 10,000 y 12,000 asistentes.

En la capital se escucharon consignas tales como “el INE no se toca” y “la reforma no pasará, no pasará”, entre otras.

Entre los asistentes estuvieron figuras políticas de la oposición como el expresidente Vicente Fox; los presidentes del PRI, Alejandro Moreno; del PAN, Marko Cortés y del PRD, Jesús Zambrano.

Así como otras personalidades del sector empresarial como Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En una manifestación pacífica, los ciudadanos que protestaron comenzaron a congregarse en el Ángel de la Independencia alrededor de las 9:00 horas de ayer 13 de noviembre.

La manifestación concluyó pasadas las 13:00 horas.

Piden defender logros

Ante miles de ciudadanos congregados en el Monumento a la Revolución, José Woldenberg —único orador de la marcha— llamó a defender los logros obtenidos en materia de democracia desde el Siglo XX.

“Las próximas citas electorales deben contar con las mismas garantías que las del pasado inmediato: padrón confiable, equidad en las condiciones de la competencia, imparcialidad en los funcionarios profesionales, conteo pulcro de los votos y resultados preliminares la misma noche de la elección”, dijo.

El exconsejero electoral pidió “a todos los grupos parlamentarios sin exclusiones ni excepciones” del Congreso de la Unión a proteger al órgano electoral.

Ante los asistentes que portaban pancartas con la leyenda “Yo defiendo al INE”, Woldenberg expresó un “no” a la destrucción del INE, de los organismos públicos locales, de los tribunales, así como a la intención de alinearlos a la voluntad del gobierno, y un “sí” a la democracia y a un México democrático.

Woldenberg añadió que “México no puede destruir las destrezas electorales, los compromisos adquiridos y el compromiso de los funcionarios que integran los servicios civiles de carrera”.

Y planteó que tan sólo el año pasado los órganos locales electorales registraron 275,424 candidaturas a puestos locales.

“Con tales números les pregunto: ¿es deseable y posible concentrar, centralizar y administrar ese universo político en una sola institución?”, preguntó Woldenberg, mientras los asistentes respondieron con un “no” al unísono.

Acotó que “México no necesita una reforma constitucional en materia electoral impulsada por una sola voluntad, por más relevante que sea. Hay importantes lecciones en el pasado, las reformas que fueron fruto de libertades colectivas forjadas con los métodos probados del diálogo y del acuerdo”.

Protestas al interior del país

En Monterrey, Nuevo León, medios locales señalaron una presencia de entre 10,000 a 25,000 personas que se congregaron en la zona de la Macroplaza para mostrar su inconformidad contra la reforma.

Por su parte en Querétaro, se estimó que al menos 10,000 personas acudieron al centro de la ciudad para demandar que el INE sea respetado.

En Veracruz se reportó que al menos en Orizaba, Córdoba, Xalapa, Boca del Río y la capital del estado hubo movilizaciones; los medios locales de la entidad señalaron que cerca de 6,000 veracruzanos salieron a manifestarse a las calles.

Otras entidades en donde hubo manifestaciones fueron Guanajuato con cerca de 2,500 personas; Baja California, con 6,000; Estado de México, 1,000; Aguascalientes, 12,000; Zacatecas entre 1,000 y 2,000; Chihuahua, entre 7,000 y 8,000; San Luis Potosí, 3,000; en Jalisco, 10,000.

Agradecen apoyo

Tras las marchas, en un video mensaje, Lorenzo Córdova, presidente del INE, agradeció el apoyo en más de 50 ciudades.

Córdova planteó que “la democracia mexicana no se construyó en un solo día ni es obra de un sólo un hombre; de un solo partido o de una sola fuerza política, es producto de muchas luchas políticas cívicas en contra de un régimen de partido hegemónico, lucha en contra del fraude electoral que caracterizaba ese pasado predemocrático”.

