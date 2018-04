Ricardo Anaya

“Hay que entender que hay momentos para competir y momentos para construir”

La corrupción no es un problema cultural sino de falta de diseño institucional, cuya solución requiere, fundamentalmente, de voluntad política y no se resolvería con el solo hecho de que llegue alguien honesto al poder, afirmó Ricardo Anaya.

“Aquí sí tengo una diferencia importante con otro de los candidatos. Hay un candidato que dice que él va a gobernar con el ejemplo, y que basta con que llegue alguien honesto para que un poco por ósmosis, su honestidad se contagie a los gobernadores y a los presidentes municipales. Eso no es cierto. En ninguna parte del mundo funciona y tampoco en México porque él fue jefe de Gobierno hace 18 años, y vamos a suponer que fue un jefe de Gobierno muy honesto, pues esa trasmisión por ósmosis no llegó ni siquiera a su círculo más cercano’’.

En su presentación durante la Reunión 101 de la Asamblea General de Socios de American Chamber of Commerce México, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) fue cuestionado por uno de los socios presente:

“Me gusta tu plataforma, pero se dice que eres poco conciliador, ¿cómo vas a conciliar esto? La división del PAN, ¿cómo la resolverías? Nos interesa mucho saber qué hará el próximo presidente, en caso de que fueras tú’’.

De entrada, admitió que la política requiere muchísima conciliación.

“Yo creo en la conciliación y en la capacidad de construir acuerdos.

“También deben ustedes entender que la política es una actividad altamente competitiva (...) entonces, si yo solamente observo los espacios en los que ustedes compiten pues parecería que no hay capacidad de conciliación (...) una cosa no está peleada con la otra. Hay momentos para competir y hay momentos para construir’’.

Cuando se disputa una candidatura y cuando se busca ganar una elección se compite, detalló, pero cuando se gobierna se construye, convoca a la unidad, buscan los puntos de acuerdo en común, dialoga y se generan acuerdos.

“En política hay que entender que hay momentos para competir y que hay momentos para construir’’, expresó.

Finalmente, dijo que el PAN, PRD y MC no aspiran solamente a conformar una alianza electoral, sino un gobierno de coalición. (Con información de Rolando Ramos)

José Antonio Meade

“No hay partidos corruptos, hay políticos corruptos”, defiende

El candidato del PRI, PVEM y Panal a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, defendió al partido tricolor, señalado por corrupción.

“No hay partidos corruptos, hay políticos corruptos’’, respondió a pregunta específica de un socio de American Chamber of Commerce of México, quien quiso saber “¿por qué aceptar ser representante de un partido corrupto?

Durante su participación en la Reunión 101 de la Asamblea General de la agrupación, el abanderado tricolor hizo también una clara defensa del desempeño del presidente Enrique Peña Nieto, en cuyo gobierno fue secretario de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público, al afirmar que “fue un presidente transformador’’.

La agenda del país desde hace muchos años, explicó, tenía grandes rezagos y pendientes y lo que se logró en la administración peñista “fueron consensos y reformas’’, aseveró.

Desde su punto de vista, en una elección siempre hay oportunidad de hacer un balance para reconocer aciertos y errores.

“Un discurso en donde el país se reinvente cada seis años no le ayuda a los mexicanos; un discurso donde pensamos que todo lo que se hace no sirve y que solamente servirá lo que se haga después, no le ayuda a los mexicanos. A los mexicanos lo que nos ayuda es darle punto de partida al cambio y decir con toda claridad, ‘no está jalando bien la seguridad’’’.

Lo que se requiere, completó, es “un presidente honesto que pueda pararse y presentar su 7de7’’.

Meade Kuribreña reiteró su propuesta en torno a la necesidad de reivindicar el servicio público porque son más los políticos honestos que los deshonestos.

“México necesita que se haga buena política y México necesita que los malos políticos, del partido que fuera, estén enfrentando sus consecuencias’’.

De ahí que en la campaña, anticipó, insistirá en que vale la pena reivindicar el servicio público y a los funcionarios públicos honestos.

“Aquí en el auditorio hay gente que se ha destacado en el servicio público por su honorabilidad, de esos necesitamos más y los que no sean de esos los necesitamos fuera del gobierno’’. (Con información de Rolando Ramos)

AMLO

A favor de que se incluya un aumento a los salarios de trabajadores mexicanos en el TLC

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo estar de acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en que el aumento al salario de los trabajadores mexicanos se incluya dentro del marco de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Incluso, afirmó que, de ganar los comicios, buscaría que se homologue el ingreso de los trabajadores mexicanos con los de la unión americana.

López Obrador participó en la 101 Asamblea General de American Chamber, en donde dijo que no es posible que trabajadores mexicanos de maquiladoras ganen 800 pesos a la semana, cuando en Estados Unidos el pago es 10 veces mayor.

Cuestionado acerca de cómo se imagina una buena renegociación del TLCAN, López Obrador destacó: “que se mantenga abierta la posibilidad de hacer libre comercio entre los tres países, que no haya aranceles para mercancías que se estén fabricando en nuestro país, que no se cierre la economía estadounidense y que también se contemple en el tratado comercial lo relacionado con el asunto migratorio y el salario de los trabajadores. Si vamos a ser socios comerciales y somos socios en lo económico, también vamos a asociarnos para que haya justicia laboral”.

Continuó: “buscar en la medida de lo posible que se homologuen salarios, porque los salarios en nuestro país son muy bajos, son de los más bajos del mundo y necesitamos que se fortalezca el mercado interno y esto pasa por mejorar los salarios de los trabajadores”, aseveró.

Luego, en entrevista, se le preguntó sobre el monto que propondría de aumento al salario mínimo: “buscar que sea un salario justo”, respondió.

Ante los empresarios binacionales México-Estados Unidos, el candidato presidencial fue cuestionado sobre su idea de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, a lo que dijo que se respetarían los compromisos contraídos.

“Yo quiero que se entienda que no por mantener la certidumbre en las inversiones vamos todos a convertirnos en cómplices de la corrupción; lo que estamos planteando es que haya transparencia, que se conozca todo lo relacionado con los contratos, es una inversión de más de 3 millones de pesos”, comentó. (Con información de Jorge Monroy)

Margarita Zavala

Se trata de ser honesto, pero no es suficiente; también de quién te acompañe, argumenta

La candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, pidió el voto de los empresarios binacionales de la asociación American Chamber of Commerce, a quienes llamó a no dar voto útil o del miedo a sus rivales.

La ex primera dama dijo a los empresarios que no se conformen, “porque no se trata de escoger al mal menor. No hay voto útil, ni voto de pánico ni voto del mal menor cuando hay un bien posible”.

“Les pido a los líderes que no se dejen, que México merece más que el menos corrupto, que el menos autoritario, que el menos malo, por ahí voy a caminar y les pido su voto, su compañía, su fuerza y su energía para ganar y transformar a nuestro país”, expresó.

La candidata presidencial por la vía independiente participó en la 101 Asamblea General de Socios de American Chamber, donde expuso sus propuestas en materia de seguridad, para crear un Sistema Nacional de Policía y fortalecer los exámenes de control y confianza, así como aplicar las leyes de combate al lavado de dinero y extinción del dominio.

En materia de corrupción, afirmó que “se trata de ser honesto, pero no es suficiente. También de quién te acompañas y qué propone”. Argumentó que la corrupción no sólo es un flagelo, sino también un “crimen”, porque impide que se combata la pobreza.

La candidata también propuso eliminar el ISR para trabajadores que perciban menos de 15,000 pesos mensuales y subir el salario mínimo, aunque no especificó el monto. Aclaró que no bajaría el IVA en la frontera como proponen Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, aunque de tener margen presupuestal, sí lo haría.

Más tarde, Margarita Zavala anunció la integración de Alejandro Hope como asesor en materia de seguridad, transformación del sistema de justicia y temas en cultura de legalidad.

En conferencia de prensa, Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad dijo que el plan de Zavala contempla dar continuidad a la estrategia del sexenio de Felipe Calderón, sobre todo, en el fortalecimiento de la Policía Federal, aunque dijo que no será una copia, ya que se trata de contextos distintos. Añadió que estará en la campaña sin remuneración alguna y sin esperar ningún puesto a cambio. (Con información de Jorge Monroy y Salvador Corona)