Jaime Rodríguez, el Bronco, candidato independiente a la presidencia de la República, no descartó declinar de última hora en favor de alguno de sus contendientes cuando esté cerca el próximo 1 de julio, día de la elección.

Tras presentarse en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales del BBVA Bancomer 2018, el aspirante respondió algunas preguntas de Ana Paula Ordorica, moderadora del evento.

La periodista quiso saber si hay alguna posibilidad de una “declinación de el Bronco en favor de alguno de los otros cuatro candidatos”. “¿Por qué no me preguntas si los otros se pueden sumar a mí?”, devolvió el abanderado.

Ante la insistencia, reiteró que no se sumará a nadie, porque “como candidato independiente no soy dueño de la voluntad de miles de personas que me firmaron”.

Aunque terminó por admitir: “Ahorita, en este momento, no lo tengo pensado”.

El independiente anunció que la próxima semana presentará la iniciativa de ley, sin precisar bajo qué figura jurídica, para que su propuesta de mochar las manos a los políticos corruptos se concrete.

Propuso también, igual que sucedió en Singapur, someter a los delincuentes con azotes, si así lo decide la sociedad, para combatir la criminalidad. “No pretendo ser un gobernante radical (...) Si tenemos que hacer algunas sanciones de esas, las consultaremos con la sociedad (...) hoy puse el video (de Singapur) para hacer la comparación de que los azotes son necesarios para los delincuentes”, planteó.