El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó, en su conferencia de prensa esta mañana en Palacio Nacional, el plan emergente para prevenir y erradicar la violencia de género. En el marco del Día de la Mujer, el Presidente dijo que “no hay la intención de dejar a las mujeres sin protección”, y se comprometió a que su gobierno seguirá transfiriendo recursos a los refugios de mujeres, aunque con la salvedad de que sean supervisados por la Secretaría de Gobernación.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó que la alerta de género está vigente en 17 estados del país, por lo que el gobierno no se puede permitir —dijo— que continúen los feminicidos, la desaparición y la violencia física, por causas como la pobreza, la delincuencia y la inseguridad pública.

La titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadim Gasman, dijo que diariamente ocurren 9 asesinatos de mujeres, por lo cual, la estrategia es asumir como un problema de Estado la violencia contra las mujeres, mediante una coordinación entre la Federación y las Fiscalías y corporaciones policiacas estatales; una campaña a nivel nacional para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

Nadim Gasman indicó que se analizan todas las opciones que funcionen, entre ellas la de dar silbato a las mujeres. Sobre los refugios, la secretaria Olga Sánchez Cordero mencionó que hay 70 centros de atención a las mujeres en todo el país, pero sólo 20 cumplen los niveles de excelencia. Se pronunció por apoyar a los refugios para que sirvan adecuadamente, y también porque continúe el presupuesto federal para apoyar a dichos sitios.

Olga Sánchez Cordero informó que la Secretaría de Gobernación encabezará una mesa de trabajo para atender aquellos casos donde se hayan cometido injusticias en juicios penales. Informó que en dos meses se instalará la unidad de fortalecimiento al sistema de justicia para analizar los casos de posibles liberaciones de presos.

El presidente López Obrador aseguró que sí habrá la contratación de publicidad en medios de comunicación y se están por definir las reglas para ello. Se pronunció en contra del cierre de medios, pues reconoció que se trata de fuentes de empleo para comunicadores, además de que cumplen una función social. Destacó, sin embargo, que se contratará sólo un 50% de la publicidad que se originó en el 2018.

En otro tema, luego de que la OCDE bajó de 2.5 a 2% su pronóstico de crecimiento para México, López Obrador dijo que la economía va muy bien, porque se están creando empleos y se ha fortalecido el peso. Indicó que el lunes dará a conocer un informe en materia económica, en el marco de los 100 días de su gobierno. Reiteró que México se convertirá en una potencia económica. “Estoy seguro que el país va a crecer; no sólo eso: México se va a convertir en una potencia económica porque tiene todo, muchos recursos naturales, un pueblo trabajador y algo que le hacia falta: un buen gobierno”, aseveró.

Sobre los abucheos a los gobernadores, el Presidente confió en que sea una situación transitoria. Reiteró que si los Gobernadores dejan de acudir a sus mítines, él los visitará en sus oficinas cada que haga una gira.

Cuestionado sobre si podría llamar a una consulta ciudadana para poner fin al horario de verano, López Obrador indicó que ahora está enfocado a terminar con la corrupción y vigilar el desempeño del Presupuesto de Egresos de la Federación. Aseveró que ahora está encarrilado con ese tema, y cuando concluya se podrá dedicar a atender otros asuntos.

Sobre su expediente político, elaborado por la extinta Dirección Federal de Seguridad, López Obrador dijo que no todo lo que contiene el informe es verdad. Por ejemplo, dijo, nunca fue militante del partido Comunista ni tampoco lo financió. Aseveró que se le sugirió que no abriera por el momento ese expediente, porque es el Jefe del Estado y eso podría causar polémica. Sin embargo, dijo, no aceptó.