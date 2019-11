En sesión ordinaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado para avalar la metodología de evaluación de las y los aspirantes a la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el PAN hizo un llamado para que no sean propuestos a ocupar los cargos militantes de algún partido.

“Por favor, ya no pongan a gente que no reúna el perfil, por el bien de México, de esta comisión y del Comité de Participación Ciudadana, para realmente combatir la corrupción; y a los compañeros de Morena no metan las manos, ni gente ligada a su partido, sino ciudadanos que tengan experiencia en el tema anticorrupción”, exhortó la senadora Martha Cecilia Márquez del albiazul.

Por su parte, el presidente de la comisión, el senador Clemente Castañeda (MC), aclaró que las y los candidatos deberán ser propuestos por las organizaciones de la sociedad civil con experiencia en instituciones académicas.

“Esta comisión sólo recibirá las propuestas avaladas por las organizaciones o instituciones académicas, requiere de la mayor seriedad”, indicó.

La Comisión de Selección se compone de cinco personas propuestas por instituciones de educación superior e investigación y cuatro personas propuestas por organizaciones de la sociedad civil vinculadas a materias de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

La comisión aprobó por unanimidad los dos acuerdos para elegir a las nueve personas que integrarán la Comisión de Selección del SNA por un periodo de tres años, a través de una metodología basada en mecanismos de Parlamento Abierto para garantizar transparencia, publicidad y participación ciudadana en el desarrollo del proceso.

La convocatoria para registrarse como candidato es través del sitio web del Senado de la República y estará abierta hasta mañana, en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde.

En la primera etapa del proceso, se realizará la validación y análisis de los expedientes de las y los candidatos inscritos; después éstos deberán responder un cuestionario relacionado con la ética, integridad pública y prevención de conflictos de intereses de su candidatura y enviarlo al correo anticorrupció[email protected] un día antes de su entrevista.

Posteriormente, se realizará la consulta abierta a instituciones académicas y de investigación, así como a organizaciones de la sociedad y organismos interesados en las materias, para formular preguntas relacionadas con las facultades y atribuciones de la Comisión de Selección del SNA.

Las opiniones y cuestionamientos de la ciudadanía a los candidatos podrán entregarse del 19 al 26 de noviembre de este año, de manera física en la oficina de la Comisión de Anticorrupción del Senado o a través del correo electrónico anticorrupció[email protected]

Las entrevistas por parte de los integrantes de la comisión se realizarán para evaluar su desempeño y conocimientos a través de preguntas directas, que serán avaladas por cada grupo parlamentario mediante una cédula de evaluación.

Finalmente, las entrevistas se llevarán a cabo en la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana los días 27 y 28 de noviembre próximos.

