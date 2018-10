México no responderá a exigencias de ningún país ni tendrá reacciones hostiles hacia los integrantes de la Caravana Migrante, sin antes agotar el diálogo, aseveró Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación.

“El gobierno mexicano en este momento va a seguir conminando al diálogo, no vamos a caer en exigencia de gobierno alguno que pretenda provocar en México una reacción hostil por sí misma, sin fundamento, sin haber agotado todas las vías que se pueden dar en el diálogo que sostenemos como vemos nosotros la migración”, dijo en conferencia de prensa.

El funcionario federal advirtió además que el gobierno tampoco caerá en “grupos de interés” que, aseguró, “están utilizando a familias, a niños, a jóvenes, a mujeres, para presionar una llegada a Estados Unidos, que no va a ocurrir porque no van a poder ingresar a ese territorio, si no pasan filtros con nosotros”.

La posición del gobierno mexicano ocurre luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó que las autoridades no frenaron la Caravana Migrante, que el fin de semana atravesó la frontera sur.

Navarrete Prida indicó que para México no es opcional la aplicación del marco normativo y puntualizó que en la política migratoria de nuestro país no se ve al migrante como un criminal.

El titular de la Segob expuso que nuestro país siempre ha abogado por una migración ordenada y que la Caravana Migrante no tenía un antecedente de la magnitud como la vista el fin de semana, ni siquiera en la década de los 80, cuando ingresaron a México miles de guatemaltecos.

Refirió que, hasta el momento, 1,128 migrantes hondureños han solicitado refugio en nuestro país, mientras que 366 más han solicitado retornar a su país, aunque señaló que el número que ingresó irregularmente a México es indeterminado.

Sin orden, migrantes no lograrán objetivo: Peña

Si los integrantes de la Caravana de Migrantes que ingresaron por la frontera sur no se adhieren a una migración ordenada, difícilmente cumplirán su objetivo, advirtió el presidente Enrique Peña Nieto.

“Para quienes han optado por mantener esta caravana fuera del orden legal, hago un llamado respetuoso para que tengan claro que, de mantenerse en esta actitud, difícilmente podrán lograr su objetivo, sea de ingreso a los Estados Unidos o de permanencia en México”, explicó.

Solamente, subrayó, al amparo de una migración y de un tratamiento legal al ingresar a nuestro país es como podrán tener eventualmente acceso a este derecho.

Durante su participación en la xvi Cumbre de Negocios, desde Jalisco, Peña recordó que el gobierno de México “en apego estricto a su derecho y en apego estricto a lo que mandata nuestra Constitución y las leyes en materia migratoria” estableció mecanismos para buscar una migración ordenada y apegada a derecho.

En este sentido, insistió en el llamado para que, a través de la Segob, quienes integran la Caravana de Migrantes se apeguen a la normativa.

Recursos a tapachula

Al concluir la reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el presidente de la instancia y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Mario Delgado, detalló que en el marco de su visita por el municipio de Tapachula, Chiapas, por petición del gobernador Manuel Velasco, se solicitaron 4.5 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda para brindar apoyo al municipio y garantizar un “trato digno” a los migrantes.

“El municipio va arrancando esta administración, y no tenía los recursos suficientes, ha habido un apoyo importante del gobernador del estado, pero en la previsión de que es un fenómeno que va a estar en los siguientes días, él se ve en la necesidad de solicitar recursos, me hizo llegar una solicitud para transmitirla a la Secretaría de Hacienda, no es mucho el dinero, pero para un municipio como Tapachula es determinante”, precisó.

Del mismo modo, aseguró que se solicitará a las autoridades mexicanas agilizar los trámites para aquellos migrantes que hayan solicitado refugio.

Expuso que durante la Junta de Coordinación se aprobó también la integración de un grupo de diputados de la Comisión de Asuntos Frontera Sur, de Asuntos Migratorios, así como de la Comisión de Gobernación, para que den seguimiento a la ruta migrante.

Exhorto a la segob

Por separado, diputados del Partido de la Revolución Democrática exhortaron a la Secretaría de Gobernación para que inicie “inmediatamente” los trámites para reconocer como refugiados a los migrantes y promover estrategias públicas orientadas a su asistencia.

En tanto, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Dolores Padierna, dijo que al desplazar a la Policía Federal a la frontera sur de México el actual presidente Enrique Peña Nieto cedió a la presión ejercida por su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Una vez más caímos en la trampa del discurso de la mano dura y de la criminalización del gobierno de Trump. No se anunció ninguna medida especial para atender de forma humanitaria a los menores, a las madres de familia y a las personas de la tercera edad”, manifestó.

Finalmente, la legisladora denunció que la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados está gravemente debilitada al contar con 30 personas disponibles para atender a más de 7,000 migrantes que conforman la Caravana Migrante.