Monterrey, NL.El Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó que la solicitud presentada por el gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, no reúne los requisitos necesarios para obtener su registro como candidato independiente a la Presidencia de la República.

"Con base en toda la documentación que integra el expediente de solicitud de registro presentado por Jaime.Heliodoro Rodríguez Calderón y.con base en el dictamen mencionado en el dictamen mencionado en el antecedente VIII del presente acuerdo, esta autoridad concluye que la solicitud señalada no reúne los requisitos necesarios para obtener su registro como candidato independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

"Por lo que con fundamento en lo establecido en el artículo 386 de la LGIPE debe tenerse por no presentada, y en consecuencia, no es procedente que este Consejo General registre la candidatura solicitada".

El Consejo mencionó que el aspirante cumplió con la dispersión de firmas en 17 estados, sin embargo no cumplió con el umbral mínimo de firmas y se detectaron anomalías en los apoyos como simulaciones en la credencial de elector, datos no vigentes, etc.

"Los registros que presentaron alguna inconsistencia o irregularidad (apoyos obtenidos a través de fotocopias de la credencial para votar, a través de formatos que simularon la credencial para votar, con documentos diferentes a la credencial para votar, con datos no vigentes, dados de baja en el Registro Federal de Electores o no encontrados en Lista Nominal de Electores, entre otros) y los hechos posiblemente antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de apoyos, a partir de la información que arroja el uso de la Aplicación Móvil prevista para ese efecto, aplicación que, se insiste, fue validada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Además, el Consejo opinó que será materia de investigación y en su caso, sanción, a quienes fungieron como auxiliares al recabar firmas en lugares, fechas y horas inusuales.