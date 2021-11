El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la gente está harta de las extravagancias de los funcionarios públicos, contrarias a la austeridad republicana, por lo que en su gobierno no tolerará actos de ese tipo, y que por eso removió del cargo a Santiago Nieto y lo sustituyó por Pablo Gómez.

Desde Colima, explicó que a ello obedeció la remoción de Santiago Nieto Castillo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien el pasado fin de semana se casó con la consejera electoral Carla Humphrey y celebró una boda suntuosa en Antigua, Guatemala, a la que asistieron invitados que protagonizaron un escándalo por portar 35,000 dólares en efectivo no declarados y en sobres, monto que fue decomisado por las autoridades guatemaltecas.

“Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana. Es Juárez. ‘El funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía’", dijo.

“Nada de lujos, de extravagancias, porque la gente está harta de eso, de cómo (las personas) apenas llegaban a los cargos, y ni siquiera a cargos muy elevados, sino a la dirección de administración de los baños públicos, y no estoy hablando al tanteo, se peleaban, me consta, allá en la Ciudad de México, en las delegaciones, por ese cargo porque era fuente de corrupción.

“Y, claro, apenas ocupaban esos cargos y a los dos meses, tres meses, las fiestas los fines de semana y a cambiar de automóvil, y al año, a los dos años, a mudarse de colonia, a otra de más alto nivel.’’

Pero eso ya se terminó, aseguró, porque el servidor público tiene que actuar entendiendo que es un postulado, un servicio, lo que se presta a todos los ciudadanos.

“Y si queremos comportarnos de otra manera lo podemos hacer, nada más que no en el servicio público. Todo mundo tiene derecho a comprarse vehículos de lujo y residencia y todo, pero no en el servicio público. Es otra cosa. Por eso yo no le llamo funcionario, sino servidor.

Aclaró que no desacredita a Santiago Nieto, quien “no es una gente con malos antecedentes, es íntegra, pero no podemos tolerar nada porque, imagínense, nuestros adversarios, los conservadores, los corruptos que no quieren que se lleve a cabo la transformación estarían dale y dale y dale y dale con eso, queriendo quitarnos autoridad.

“Y que la boda, y que aviones privados, y que el dinero del señor (Juan Francisco) Ealy Ortiz. y quiénes más fueron a la boda, y ¿qué no que hay austeridad? Porque nuestros adversarios no separan, no hacen diferencias, no es Santiago, somos nosotros, es el presidente. Todo porque están enojados porque se acabó la robadera y por eso cualquier cosa la magnifican y nosotros tenemos que actuar con rectitud.

De Pablo Gómez aseguró que “es una gente honesta, recta’’ e insistió en que en su gobierno no se tolerará la corrupción ni la impunidad.

