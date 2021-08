El presidente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, anunció la presentación, en septiembre próximo, de la iniciativa legal correspondiente para insistir en la necesidad de que las consultas populares se realicen el día de la elección federal intermedia con el propósito de ahorrar recursos.

“De una vez les adelanto que vamos a presentar una iniciativa, la original que presentó el presidente de la República, para el tema de las consultas (populares), (a fin de) regularlas; que sean el día de la elección intermedia, pues ahorraría recursos. Ahora la oposición está diciendo que se están desperdiciando los recursos, pues si hubieran votado que fuera en la (pasada) elección intermedia, como lo propusimos... Entonces, vamos a regresar a esa iniciativa a ver si la podemos sacar adelante’’, afirmó.

En conferencia de prensa desde la alcaldía Iztacalco, tras emitir su opinión en la consulta popular de este domingo para determinar si se enjuicia a los cinco expresidentes de la República que antecedieron en el cargo a Andrés Manuel López Obrador -Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto-, por la presunta comisión de distintos delitos, el morenista consideró que el éxito del ejercicio cívico no debe depender del número de ciudadanos que participe, llamó a la gente a salir a ejercer su derecho a opinar y acusó a las autoridades electorales de boicotear la consulta popular.

“Entonces, yo no creo que no debemos basar la calificación del ejercicio de hoy a partir del número de gente que participe, porque me parece que es un gran logro; es un día histórico hoy para la democracia mexicana. Es la primera consulta de la historia, es la primera vez que ejercemos este derecho constitucional’’.

Llegó un día histórico: de la democracia del pueblo y para el pueblo. Estamos ejerciendo nuestro derecho a participar en la Consulta para que haya #JuicioAExpresidentes #JuicioSí https://t.co/CrJmQVQvLX — Mario Delgado (@mario_delgado) August 1, 2021

La autoridad electoral, dijo en referencia a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), “viene del antiguo régimen’’ y “obedecen a los partidos que los pusieron’’ en el cargo.

“Son, realmente, empleados de la derecha, de los conservadores de la mafia de la corrupción y en su esquema mental ellos piensan que son los promotores de la democracia, pero pues todos los días demuestran que no están a la altura, que tiene que haber una reforma electoral para tener una institución que esté en sintonía con el pueblo de México, con el deseo del pueblo de vivir en democracia’’, completó, en alusión a la reforma electoral pendiente promovida también por Morena.

