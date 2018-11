El futuro director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, culpó a “siete personajes” de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de imponer tarifas injustas, y aseguró que el organismo que encabezará “combatirá” que pueda para garantizar el servicio justo.

Entrevistado en la oficina de transición, Barttlet Díaz dijo que la CFE no podrá ofrecer a los ciudadanos una reducción de tarifas a la energía eléctrica, porque ese organismo también en “víctima” de las decisiones que toman los consejeros de la CRE.

“Es muy importante que entendamos la situación, porque existe el interés de decir que la Comisión

Federal de Electricidad es la que sube las tarifas y daña al pueblo, y es mentira. No se les olvide que una reforma energética que alteró toda la estructura de las dos empresas publicas (Pemex y CFE).

“Hay que entender que las tarifas las fija un organismo que inventó la reforma energética que se llama Comisión Reguladora de Energía que son siete personajes que definen las tarifas de todo, define las tarifas incluso de la propia CFE.

“Eso es lo que hay que entender para informale a la población, no es la CFE nosotros somos víctimas también de tarifas, porque ellos dicen, aquí se va a cobrar tanto, entonces, la CFE también sufre las decisiones de la Comisión Reguladora de Energía”, sentenció.

El ex senador afirmó que la CFE no podrá llevar a cabo una regulación de las tarifas eléctricas mientras no haya una reforma en el sector, “y la decisión del Presidente electo en ese sentido es que no va haber reformas legales ni constitucionales entorno de la reforma energética que es la que causa esa situación”.

“El manejo de toda la electricidad está definido por una comisión reguladora de energía que son siete tipos que son autónomos, que tienen presupuesto autónomo y ellos toman las decisiones; en ese barco vamos a tener que participar”, afirmó.

Añadió que su posición en la CFE no será únicamente acatar lo que diga la CRE, sino “reclamar” y “combatir” aquellas decisiones que afecten a los usuarios.

“Las tarifas que todo el mundo protesta son ellos, y vamos nosotros a reclamar que nos reconozca las tarifas y que actúen de acuerdo a los intereses nacionales.

“Nosotros tenemos el compromiso de darle electricidad al país aún cuando nos hayan reducido a una empresa productiva más, nosotros vamos a estar peleando por los intereses nacionales que son tarifas justas, y tarifas al pueblo equitativas.

“No vamos a aceptar de la CRE lo que este mal; si aceptamos nosotros ir a dirigir un organismo de este tamaño, que ha sido una joya de la nación: la CFE, la vamos a defender, tenemos que reforzarla, tenemos que sacarla adelante y no vamos a permitir que eso que defina la CRE sea injusto contra nosotros y contra la población. (...) Nosotros vamos a pelear todo lo que sea injusto inadecuado de la CRE, lo vamos a combatir”, sentenció.

Finalmente, Manuel Barttlet dijo que respetará la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía.

