El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó la mañana de este martes que derivado de los sobornos entregados por la brasileña Odebrecht que ascendieron a 10 millones 500,000 dólares, la empresa obtuvo ganancias de alrededor de 40 millones dólares según las indagatorias sobre la organización en Estados Unidos.

Ante ello, el mandatario mencionó que es necesario que se analicen en México qué tipo de contratos fueron en los que participó Odebrecht, no obstante, hay proyectos ya identificados como que Pemex firmó contratos para entregar gas desventajoso para la empresa paraestatal, así como la compra de plantas que no fueron redituables para la petrolera nacional.

El titular del Ejecutivo refirió, en este contexto, que el compromiso de Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal, es otorgar información sobre estos hechos con el fin de obtener una reducción de su pena.

“Nosotros queremos recuperar dinero, por ejemplo, si hubo un sobreprecio en la planta de fertilizante, se calcula que hubo un sobreprecio de 200 millones de dólares, eso tiene que devolverse al erario, por eso yo no veo mal el procedimiento, que no se aplicaba en México aunque existe, creo que se aplicaba en el caso de delincuentes vinculados con el narcotráfico, pero no a delincuentes de cuello blanco”, dijo.

Reformas del proyecto de gobierno

Por su parte, López Obrador aseguró que para el 1 de diciembre próximo ya estarán aprobadas las reformas legales que sustenten el proyecto de nación al cual ha denominado como la Cuarta Transformación.

“Para el primer de diciembre ya van a estar sentadas las bases de la transformación en México, ya voy a poder decir que se está consolidando la transformación (…) cambios legales, programas y hábitos nuevos, hábitos democráticos más afianzados para el día primero de diciembre que vamos a cumplir dos años, ya voy a estar más satisfecho del trabajo realizado”, sostuvo.