Luego de que dirigentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) afirmaron que serán opositores a su gobierno y a sus proyectos como el Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que respetará las manifestaciones de los zapatistas, a quienes ofreció dialogo, aunque dijo que no se dejará “cucar (burlar)” por ellos.

“No vamos a caer en ninguna provocación, o sea, esa es mi respuesta. Y añado para que no vayan a decir: ‘Ah, le es igual, es soberbio, es indiferente’. Sencillamente todos tenemos derecho a manifestarnos y somos respetuosos del derecho a disentir. (…) Y tampoco me va a cucar. Nadie me va a cucar”, manifestó.

El pasado 1 de enero, al conmemorar 25 años del levantamiento armado del EZLN, el Subcomandante Moisés afirmó que ese movimiento no cree en las promesas de actual Presidente de México, a las que calificó como un engaño.

“Hace creer (Obrador) que está con el pueblo de México, al que sigue engañando, como lo hace con los pueblos originarios, a quienes demuestra respeto y se hinca a la Madre Tierra, pero nosotros le decimos que no le creemos”, sentenció el máximo líder zapatista, quien anunció que el EZLN se opondrá y no permitirá que se construya el Tren Maya.

En ese marco, en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente López Obrador expresó “amor y paz” a los integrantes del movimiento insurgente zapatista.

“Acerca de las declaraciones del movimiento zapatista, expreso mi respeto a sus planes, programas, a sus decisiones. Vivimos en un país libre, no hay represión, no hay censura.

“¿Quién califica? El ciudadano. No vamos nosotros a enfrentarnos a ningún grupo. Nosotros queremos la paz y la reconciliación; puede haber diferencias y las hay, pero eso no significa que se vaya a caer en una confrontación o en un pleito.

“Tenemos ahora ya a un adversario que queremos vencer, que vamos a enfrentar todos los días: la crisis de México, y a eso estoy ocupado.

“Aunque quieran confrontarnos, no va a haber respuesta. Amor y paz. (….) ¿Por qué hay inconformidad de los conservadores? Porque se dieron los cambios, tardó este régimen de injusticias, de privilegios 36 años y es natural que haya cuestionamientos y críticas y puntos de vista distintos. Los entiendo y además vamos a garantizar siempre el derecho a disentir”.

El Primer Mandatario afirmó que los zapatistas están en su derecho de manifestarse, y dijo que no le preocupan sus expresiones.

“No veo por qué deba preocuparnos. Somos libres. Siempre he dicho que en la democracia hay pluralidad; en la dictadura es pensamiento único, nadie puede hablar, nadie discrepa.

“Nosotros tenemos afortunadamente el respaldo de los ciudadanos, el apoyo de la gente. No le hacemos mal a nadie. Al contrario, vamos a atender a todos, a escuchar a todos, y se le va a dar preferencia a los pobres, a los humildes. Eso es todo lo que puedo decir”, expresó.

[email protected]