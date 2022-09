La iniciativa del PRI sí está afectando a la alianza Va por México: Creel

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda (PAN), dijo que la iniciativa presentada por el PRI para ampliar hasta 2028 las tareas del Ejército en las calles, sí está afectando la alianza Va por México, por lo que será necesario un diálogo para analizar su viabilidad.

“En ese contexto es donde está el debate y la discusión interna y como ustedes saben ya lo expresaron hoy en la mañana y si no lo han hecho lo van a expresar, tanto el presidente del PAN, como el presidente del PRD y vamos a darnos este tiempo que tenemos, que será en principio toda esta semana, para intensificar el diálogo y para buscar, digamos, una solución a lo que ha ocurrido”, dijo el diputado panista.

Creel Miranda dijo que aunque es claro que dicha iniciativa está afectando la alianza, ya “justamente porque está afectando ha habido esos pronunciamientos por parte de la dirigencia de ambos partidos”, de antemano, los integrantes de la alianza PAN y PRD rechazan el proyecto.

Por ello, insistió que en los próximos días se dará el diálogo para tratar de encontrar una solución aceptable, y analizar si sigue siendo viable la alianza, ya que, dijo, “aquí no se trata de que alguien pierda y el otro gane, no, no son vencidas sino es con voluntad y con la convicción de que primero está México, vamos a tratar de buscar una solución”.

kg