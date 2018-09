El presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó que si bien la elección para gobernador en Puebla ya está “manchada”, es “un paso adelante” la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre un recuento de votos. Obrador prometió respetar el fallo final de ese órgano electoral.

Entrevistado previo a su viaje a Tijuana, Baja California, López Obrador afirmó que mientras no haya una definición en este caso, no acudirá a Puebla, porque no sabría con quién reunirse: si con la panista Martha Erika Alonso, gobernadora electa, o con Miguel Barbosa, de Morena.

“Sí, es un avance sin duda, sin duda, pero no hay que hacer a un lado el hecho de que ya es una elección manchada, sobre todo por la compra del voto (...) No deja de ser un paso adelante el que se esté aceptando el recuento de los votos, pero hay que ver cómo fue que llegaron esos votos: si fueron votos libres, o fueron votos comprados con mucho dinero que se utilizó en las elecciones en Puebla”, señaló.

Calificó como “muy raro” que el 1 de julio Morena haya ganado en ese estado la elección presidencial, de diputados locales, presidentes municipales, diputados federales y senadores, pero no el cargo de gobernador; “lleva esto mensaje; es muy sospechoso, es atípico completamente; de todas formas yo voy a acatar el fallo del Tribunal, pero tenía que decir todas estas cosas”, comentó.

Deuda del país

En una concentración pública en Mexicali, Baja California, como parte de su gira de agradecimiento, López Obrador dijo: “No vamos a endeudar al país por cumplir los compromisos (de campaña)”.

Argumentó que ya se tiene una gran deuda pública de 10 billones de pesos, por lo que “no podemos seguir endeudando al país ni vamos a tener más dinero creando impuestos nuevos (...) No vamos a seguir bolseando al pueblo”.

Reconstrucción

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió transparentar los nombres de 42,930 damnificados que recibirán 2,400 pesos cada uno, con recursos del fideicomiso Por los Demás, que constituyeron integrantes de Morena para los damnificados por los sismos de septiembre del año pasado.

