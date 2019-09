La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que, debido a vicios en el expediente, reiniciará la investigación para conocer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con la coadyuvancia de los familiares de los estudiantes desaparecidos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En Palacio Nacional, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, se reunió con los padres de los 43 estudiantes. También acudieron el subsecretario Alejandro Encinas, Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de la Fiscalía para la Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, así como integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de ONU-Derechos Humanos y del GIEI, como Angela Buitrago. El presidente Andrés Manuel López Obrador únicamente estuvo al inicio de la reunión, y posteriormente se retiró, al indicar que respetaba la autonomía de la FGR.

“Es hacer una investigación independiente, objetiva, clara, que rompa con esa narrativa que se ha venido creando en los últimos años. Vamos a empezar desde una base sólida, limpia, en donde quitemos todas estas irregularidades y delitos que se cometieron, y personas que fueron inculpadas, que es una parte, una continuidad del delito que es la desaparición forzada”, anunció Omar Gómez Trejo.

“Son investigaciones que ya se están llevando. Las estamos conduciendo, fortaleciendo, haciéndolas mucho más claras, objetivas, para tener resultados que son los que los familiares de las víctimas, las víctimas mismas y sobre todo México necesitan, que esta investigación se aclare y se limpie”, añadió.

Indicó que la FGR ha realizado nueve acciones de búsqueda con vida de los estudiantes en distintos lugares de Guerrero, y estas acciones continuarán.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres, dijo que la FGR hizo tres compromisos: “Reconstruir todas las investigaciones, iniciar casi de cero, e iniciar las investigaciones por las irregularidades que se cometieron. Y el segundo compromiso, que él (el fiscal Gertz) mantendrá una comunicación directa, sin interferencias, con el fiscal especial del caso Ayotzinapa. Un tercer compromiso es que nos vamos a ver en el mes de diciembre para hacer un balance de qué tanto han avanzado las investigaciones”.

Indicó que dentro de esos compromiso está reponer los procedimientos contra los indiciados para evitar más liberaciones. Añadió que la nueva indagatoria general partirá de las líneas de investigación que aportaron los integrantes del GIEI antes de su salida del país.

“Ellos dijeron que van a actuar (contra el procurador Jesús Murillo, Tomás Zerón y Aarón Pérez Carro). Se va a actuar y se va a investigar. No sabemos (si hubo dolo de la PGR). Eso será objeto de la investigación. No sabemos si estas obstaculizaciones se hicieron de manera dolosa para encubrir a personas, para no dar con los responsables, no llegar a la verdad”, dijo.

Expuso que el subsecretario Encinas manifestó voluntad para que la Secretaría de la Defensa Nacional ponga a disposición a todos aquellos elementos que de manera directa o indirecta se vieron involucrados en la desaparición de los 43 normalistas.

“En diciembre debemos tener avances claros en las líneas de investigación que hemos aportado. En diciembre debe haber responsables”, expresó el abogado.