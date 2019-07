La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que el gobierno federal respetará el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a las controversias constitucionales que presenten los partidos por la ampliación de dos a cinco años del mandato de gobernador de Baja California.

Entrevistada en Palacio Nacional, la funcionaria aseguró que su opinión como exministra en retiro de la Corte es que es inconstitucional dicha ampliación del plazo, pero dijo que como secretaria de Gobernación debe respetar los tiempos y los procedimientos que decidan llevar a cabo los partidos.

“Yo voy a respetar lo que hizo el Congreso, aunque en mi opinión como ministra en retiro, no como secretaria de Gobernación, por supuesto que es una reforma inconstitucional (...) Pero como secretaria de Gobernación tengo que ser absolutamente respetuosa de lo que decide un Congreso local, de la opinión de los partidos que van a interponer un recurso y, por supuesto, de lo que resuelva en su momento la Suprema Corte”, mencionó.

La titular de la Segob informó que la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, le notificó que presentará una controversia constitucional por dicha acción, llevada a cabo por el Congreso de Baja California. Sánchez Cordero explicó que primero se debe esperar a que el gobierno de aquel estado publique la reforma. Indicó que, por el momento, está en la obligación de acatar lo que aprobó el Congreso local.

“No estamos acostumbrados a respetar el Estado de Derecho, y yo lo estoy respetando a cabalidad ¿Por qué lo estoy respetando? Porque un Congreso local de un estado de la República expide una reforma constitucional prácticamente en forma unánime, en ejercicio de las atribuciones que tiene. Si esta reforma es o no constitucional o es inconstitucional, ya se han acercado a mí varios partidos políticos para informarme que van a interponer los recursos de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte”, refirió.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que esperará y acatará lo que determine el Poder Judicial.

Senado, en contra

El Senado de la República tiene que ser garante de la observancia del pacto federal y de la Constitución, y no permitirá que, como sucedió en Baja California, se extienda en alguna otra entidad federativa del país el periodo de gobierno establecido, afirmó Ricardo Monreal Ávila.

“No se va a permitir ninguna agresión. No se va a permitir ninguna alteración al espíritu de la Constitución, de la máxima carta en nuestro país. Así es que no se vean tentados, porque no se van a aceptar (cambios a las constituciones locales)”, aseguró.

Perfil Jaime Bonilla Valdez

Futuro mandatario de Baja California, empresario en radio y telcos

El primer superdelegado que será gobernador

En el 2012, luego de renunciar a su ciudadanía estadounidense, Jaime Bonilla Valdez incursionó en la política en México como diputado federal; hoy además de ser un hombre de confianza y cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, es el gobernador electo de Baja California, lo que ha causado polémica luego de que el Congreso local aprobara, de noche y en sesión exprés, una ampliación de su mandato de dos a cinco años.

Bonilla Valdez es un empresario y político nacido en Tijuana, Baja California, pero obtuvo la ciudadanía estadounidense, lo cual incluso le permitió competir por el cargo de director de Aguas del Distrito de Otay, California. Además, militó en el Partido Republicano.

Su debut en la política mexicana fue en el 2012, cuando el PT lo incluyó en su lista de diputados federales plurinominales. En el 2015, con el surgimiento de Morena como partido político, Bonilla fue nombrado como presidente de esa fuerza política en Baja California. Tres años más tarde fue senador por Morena; sin embargo, sólo duró tres meses en el cargo debido a que el presidente López Obrador lo nombró como delegado de los Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno de la República.

Para la contienda para renovar la gubernatura de Baja California del 2019, el nombre de Jaime Bonilla fue constantemente mencionado. Pero entre la opinión pública se hacía referencia a un acuerdo interno en Morena para postular a Jaime Martínez Veloz para la gubernatura que duraría dos años, del 2019 al 2021, y Bonilla Valdez sería el candidato para el próximo proceso electoral.

Trascendió que fue el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador quien le solicitó competir por la gubernatura, por lo que Bonilla presentó en marzo su renuncia al cargo de superdelegado y accedió a contender postulado por Morena, PT, PVEM y el partido local Transformemos. Su nominación provocó fracturas internas en Morena e incluso la salida de Martínez Veloz, quien fue postulado por el PRD para el cargo de gobernador.

Durante su campaña a la gubernatura, Bonilla fue cuestionado porque no acudió a ninguno de los tres debates oficiales organizados por el Instituto Estatal Electoral de Baja California. Ganó la contienda con 50% de los votos; éste fue uno de los procesos electorales que mayor porcentaje de abstencionismo registró, con casi 70 por ciento.

En los últimos días, Jaime Bonilla estuvo en la mira debido a que en la tarde-noche del pasado 8 de julio, el Congreso de Baja California sesionó para discutir la iniciativa presentada por el diputado de Morena, Víctor Morán, que proponía ampliar de dos años a cinco años y 10 meses su periodo como gobernador.

Al ser cuestionado sobre qué opinaba respecto de la acción de inconstitucionalidad que interpondrían partidos de oposición contra la reforma que amplió el periodo de gobierno, respondió: “Yo no soy abogado ni voy a tratar de ser experto en el tema, eso se lo dejamos a los abogados”.

Bonilla también es un empresario de radiodifusión y telecomunicaciones en el norte del país. Fundó el Primer Sistema de Noticias de Baja California; hoy es dueño de al menos seis estaciones de radio, además cuenta con un canal de televisión de paga.

Adicional a su filiación en Morena, Jaime Bonilla comparte con López Obrador su pasión por el beisbol. (Con información de Lidia Arista)

