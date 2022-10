Hay problemas con cinco municipios de Quintana Roo por avance del Tren Maya: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cinco municipios de Quintana Roo presentan problemas para el avance del Tren Maya.

Durante su habitual conferencia matutina, López Obrador señaló qué hay líderes campesinos frenando las obras.

“Resulta que en el tramo de Xpujil a Chetumal, hay 5 ejidos, que los dirigentes, aclaro, no los campesinos, los comisariados, no los estoy acusando, nada más estoy informando, no quieren que pase el tren, o sí quieren, pero están condicionando a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les pague una indemnización de cuando se construyó la carretera de Escárcega, eso fue a finales de los 60, principios de los 70 del siglo pasado, es una demanda de hace medio siglo, habría que ver si ya estaban constituidos estos ejidos”, comentó.

Añadió que los tramos donde hay paro de labores están bajo el cargo de militares y señaló que se pagarán las indemnizaciones a partir de los avalúos que se realicen, ya que no pueden pagar más de lo que diga el avalúo.

El presidente mencionó que nadie va a detener la transformación que emprendió su gobierno.