El gobierno federal anunció una recompensa de 1.5 millones de pesos a quien ofrezca información que lleve a conocer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y otro monto de 10 millones de pesos para quien proporcione datos que lleven a la captura de Alejandro Tenescalco Mejía, uno de los principales sospechosos de la desaparición.

“Un millón 500,000 pesos para aquellas personas que nos den información fidedigna y verificable de los estudiantes desaparecidos y particularmente reiterar la oferta de una recompensa por 10 millones de pesos a quien informe sobre el paradero de Alejandro Tenescalco Mejía, uno de los principales perpetradores involucrados en estos hechos de desaparición forzada en el estado”, anunció el subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas.

En Palacio Nacional, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayuda a la población con ese propósito. Reiteró que si las personas que cuentan con información participaron en los hechos, se les brindará protección.

“A los que tengan información sobre este caso, que nos ayuden, que, como lo mencionó Alejandro Encinas, va más allá de un simple ilícito, de un delito, es un asunto fundamental para la justicia, para el respeto a los derechos humanos, para el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano, sería una gran contribución el que se ayude a saber el paradero de los jóvenes, quienes sepa algo, no sólo tendrán esta recompensa en lo material, será un servicio de primer orden al país, a México.

“Y que nos ayuden, este es un mensaje para los que seguramente saben, hay muchos que saben. Y por eso tengo confianza de que vamos a conocer la verdad. El que informe tiene toda la protección del Estado, toda la protección del Estado, todo el apoyo del gobierno.

“Por eso no pierdo las esperanzas, estoy optimista, creo que vamos a darles buenas noticias a los familiares. No me doy por vencido, al contrario, creo que vamos a lograr llegar a la verdad, porque, insisto, si no hay protección, si no hay complicidad, si no hay contubernio de las autoridades con quienes participaron en estos hechos, se tiene que saber”, consideró.

