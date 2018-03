El candidato presidencial de Morena, PT y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no caerá en las provocaciones del ex presidente Vicente Fox, a quien calificó como “majadero y vulgar”.

Cabe estacar que el expresidente Vicente Fox aseguró que López Obrador no ganará las elecciones del 1 de julio, pero hay que dejarlo soñar. En una entrevista radiofónica, Fox aseguró que a “Lopitos” le “valen madre las instituciones”.

“No voy a contestar esas groserías. Es un majadero, muy vulgar. Están muy nerviosos porque estamos arriba en las encuestas, vamos a ganar en buena lid la elección presidencial, y por eso actúan de esa manera, pero yo no voy a caer en ninguna provocación.

“Voy a ser respetuoso, yo creo que esos insultos, esas majaderías afectan a quienes lo expresan de esa forma”, añadió.

Que Anaya explique por qué juzgaría a EPN

Entrevistado en Colima, donde se reunión con bases de Morena que cuidarán el voto el 1 de julio, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia demandó a su contrincante del PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya, que explique el tipo de denuncia, delito y la instancia ante la cual procesaría al presidente Enrique Peña Nieto, pues de lo contrario, dijo, estaría engañando a la sociedad.

“Lo primero que se tiene que hacer es modificar el (artículo) 108 constitucional para poder juzgar al Presidente en funciones por corrupción. Si eso no está resuelto es pura demagogia, es ganas de obtener votos mintiéndole a la gente, tratando de aprovechar que como hay mucha inconformidad con los Presidentes, pero es una cosa realmente risible, que se proceda de esa manera”, comentó.

“Que diga por qué va a meter a la cárcel a Peña, que diga de qué lo va a acusar, el procedimiento y si hay marco legal para hacerlo”, demandó.

López Obrador afirmó que si Anaya tuviera argumentos para una denuncia, ya hubiera presentado la denuncia contra el Primer Mandatario, y no sólo contra él, sino también los anteriores expresidentes.

“Y si ya está en eso, que de una vez se siga con Fox, con Zedillo, con Salinas, que los meta a todos a la cárcel, nada más que nos diga cómo le va a hacer”, comentó.

“A mí sí me interesaría conocer cómo. Aquí sí me interesan los cómo. Que me diga si va a iniciar un proceso, que me diga de qué lo va a acusar, en qué instancia se va a presentar la denuncia y si procede jurídicamente; si el marco legal actual lo permite, porque no se trata de engañar a la gente de manera demagógica, no se puede entambar a cualquiera”, dijo.

Resolución de la Corte, no impacta a Gómez Urrutia

En otro tema, el candidato presidencial dijo que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien confirmó el retiro del contrato colectivo de trabajo de la Minera Carbonífera Río Escondido al sindicato que apoya a Napoleón Gómez Urrutia, no afecta a éste último políticamente para ser Senador de la República por parte de Morena.

“La Corte ya ha quitado todas las acusaciones falsas en contra de Napoleón. Lo de ayer tengo entendido es un asunto sindical, no es una acusación en lo personal. Ya en las acusaciones que le han hecho, la Corte ha resuelto que es inocente, eso es lo que importa más. Esto tiene que ver más con un asunto de un contrato colectivo de trabajo, es otra cosa”, aseveró.

Mi esposa Beatriz sí me critica, dice

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el candidato Andrés Manuel López Obrador afirmó que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller sí lo critica e influye en sus decisiones.

“Somos pareja, me ayuda, es mi esposa, y como a todos, nos influyen ¿o no? Claro que si es una familia democrática hay que estar abiertos a la crítica, que los hijos puedan hacer críticas a los padres, y los padres a los hijos”, aseveró.

Incluso, López Obrador afirmó que su esposa Beatriz Gutiérrez es quien maneja las regalías de sus libros.

“No lo vayan a decir, aquí entre nos, porque no quiero parecer presumido, pero mi libro, La Salida, fue el más vendido en el 2017, de autores mexicanos, al menos en la Gandhi fue el que más se vendió”, afirmó.

Persiste desigualdad a la mujer

En un video que subió este jueves a sus redes sociales, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia aseguró que en el marco del Día Internacional de la Mujer, en México persiste la desigualdad hacia ese sector.

“No es un día para celebrar, pero tampoco se puede decir que es un día de protesta, más bien es un día para reafirmar compromisos de lucha por la igualdad. En nuestro país hay mucha desigualdad, hay una monstruosa desigualdad económica y social; México es de los países con más desigualdad en el mundo, y padecen más desigualdad las mujeres.

“Si los hombres padecen de marginación, de discriminación de desigualdad, las mujeres son víctimas de mayores discriminaciones y desigualdades. Una mujer preparada igual que un hombre, con el mismo nivel académico, gana menos, y en las comunidades más pobres, trabaja mucho más la mujer, que es maltratada, padece más la desigualdad.

“Ahora se está padeciendo de feminicidios, asesinatos de mujeres, maltratadas, golpeadas, violadas, asesinadas, tenemos que hacer el compromiso todos de luchar por la igualdad de las mujeres”, comentó.

