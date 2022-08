Expertos reconocen la falta de avances del Sistema Nacional Anticorrupción

Francisco Raúl Álvarez Córdoba, presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), admitió que se ha observado que la situación en esta materia no ha cambiado desde que se instauró este sistema.

En su opinión, la corrupción sigue con un campo fértil en los programas sociales, en la no licitación a través de adjudicaciones directas en las compras públicas, o en los trámites y servicios.

Informe sobre el combate a la corrupción en México. Informe País, 2020

Durante la presentación y el análisis sobre los resultados del Informe sobre el combate a la corrupción en México. Informe País, 2020, publicado a mediados de junio de 2022, Álvarez Córdoba aseguró que mientras no se cuente con mayor participación de la sociedad para la lucha de la corrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción únicamente procrastinará y simulará, pero no podrá contener las problemáticas en la materia, ya que esta misión requiere de la suma de ciudadanos que exijan la rendición de cuentas.

Impunidad no es lo mismo que corrupción

Mauricio Merino Huerta, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, dijo que el combate a la impunidad no es igual al combate a la corrupción, "aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador lo crea así".

El experto dijo que por la forma en que el jefe de Estado —no sólo el actual— ha planteado el problema de la corrupción, se confunde la corrupción con el fenómeno de la impunidad, y se piensa que metiendo a la cárcel a los corruptos se disminuye este problema.

El director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCC) de la Universidad de Guadalajara dijo que el estudio analizado este martes el panel de expertos no dice que no se deba atacar la impunidad, pero aseguró que, si únicamente se combate esta problemática, se llenaran las cárceles del país y la corrupción seguirá intacta.

Según el académico, el informe realizado por el Colmex, insiste en que la corrupción es la apropiación abusiva e ilegítima de lo público.

Resaltó que si se corrompe lo público lo que es de todos se vuelve de unos pocos o de nadie; si se ocultan las informaciones o algo que tiene que ser participativo se vuelve exclusivo y si se usa para el enriquecimiento o el aumento de poder, entonces se está ante un caso de corrupción.

Por otro lado, aseguró que el Estado tiene herramientas para el combate a la corrupción, pero existen deficiencias como la no existencia de un sistema de archivos, la diferencia de datos entre la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Compranet y la Plataforma Digital Nacional del SNA, o que la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción es debatida por quien debe cumplirla, pues no la consideran un buen diseño, y por eso no la aplican.

Mauricio Merino Huerta dijo que para combatir a la corrupción se debe aplicar la ley a cabalidad, pues la falla del sistema anticorrupción no se encuentra en su diseño, sino en el cumplimiento de sus cometidos y la implementación de las políticas a atender.

