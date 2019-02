La próxima semana, los ciudadanos ya podrán consultar en el Archivo General de la Nación los expedientes de políticos que elaboraron en su momento el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Dirección Federal de Investigación, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Firmé ya el decreto para revisar los archivos del Cisen y de la Dirección Federal de Seguridad en el Archivo General de la Nación, ya se va a poder revisar. Firmé el acuerdo, ya seguramente la semana próxima ya van a poder asistir. Pero todo va a ser transparente”, dijo.

En conferencia de prensa, aseguró que ya vio algunos de los expedientes, y hay cosas que no son ciertas.

“No todo lo que se dice ahí es cierto; acuérdense que eso se manejaba en función de los intereses del Estado, digo, hablo por otros y también por mí. Entonces, hay muchas cosas que no son ciertas, no porque sea el archivo del Cisen o de la Dirección Federal de Seguridad, todo lo que ahí se especifica es cierto. ¡No! Inventaban cosas y fabricaban denuncias, sobre todo cuando se trataba de opositores al Estado, siempre había cosas que no son ciertas.

“Yo cuando vi una parte (de su expediente), no tengo tiempo para estar revisando todo, pero vi una parte y dije: ¡esto no, no es verdad!”, comentó.

Finalmente, hizo una convocatoria a jóvenes que quieran hacer servicio o prácticas como técnicos en Biblioteconomía y Archivonomía, porque se requiere de personal de este rubro.

“Necesitamos ahí convocar a becarios, de Jóvenes Construyendo el Futuro que quieran aprender para el manejo de archivos, porque se requiere de personal, el archivo fue creciendo y no hay el personal suficiente. Queremos que sean jóvenes que están estudiando para este propósito y que vayan a formarse, que vayan a capacitarse”, comentó.