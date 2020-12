Desde el inicio en febrero de la epidemia de Covid-19 en México, alrededor de 25% de la población (31 millones de mexicanos) ya estuvo en contacto con el coronavirus SARS-CoV-2 y generó anticuerpos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) Covid-19.

"¿Qué implica esto? Que el 75% de los mexicanos no tenemos inmunidad contra el Covid, es un porcentaje altísimo, son casi 100 millones de personas. De modo que no debemos descuidarnos, no debemos bajar la guardia. No porque venga la vacuna, yo ya siento que puedo salir y dejar de seguir todas las medidas precautorias para evitar el contagio. La gran mayoría estamos vulnerables a la infección", alertó Juan Rivera Dommarco, director del Instituto Nacional de Salud Pública, al presentar los resultados preliminares de la encuesta.

Durante la conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional, indicó que dicha encuesta fue levantada entre agosto y noviembre, y su objetivo fue estimar la proporción de la población que ya tiene anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2 en México.

La ENSANUT Covid-19 reveló que el 25% de la población (31 millones de mexicanos) ya tuvo contacto con el coronavirus, y 20% presentó síntomas compatibles con Covid-19; el 10% presentó algún síntoma y 70% fue asintomático.

"Casi el 80 sin síntomas. ¿que quiere decir esto? A lo mejor muchos somos asintomáticos y por lo tanto podemos estar transmitiendo la enfermedad sin darnos cuenta; por eso la importancia de tomar todas las precauciones", alertó el médico.

Mencionó que ese 25% representa alrededor de 31 millones de personas, lo que "muestra una gran velocidad de propagación, y también que una gran proporción de la población no presentan síntomas".

Indicó que la prevalencia de edad entre personas que tuvieron contacto con el virus es de 20 a 59 años, con el 25%, y de más de 60 años con el 18 por ciento. "Da la impresión de que las personas de 60 años y más, se cuidaron más, permanecieron más en casa y tomaron todas las medidas", dijo el director del Instituto Nacional de Salud Pública.

Por escolaridad, las personas con secundaria y preparatoria tuvieron prevalencia frente a quienes contaron con estudios superiores de universidad o posgrado, según la ENSANUT Covid-19.

Dicha encuesta se aplicó entre agosto y noviembre en 9,400 hogares mexicanos, donde se recabaron 7,098 muestras de sangre de personas, lo que significa 74.4% de las determinaciones.

Se obtuvieron 6 mililitros de sangre en el antebrazo de niñas, niños, adolescentes y adultos, y para el análisis se usó la prueba Elisa para la detección de anticuerpos IgG para SARS-CoV-2, así como la prueba Elecsys Roche.

Al presentar la comparación con otros países, Juan Rivera Dommarco dijo que en Estados Unidos se estima que el 10% de la población ya estuvo en contacto con la enfermedad Covid-19, mientras que en Medellín, Colombia, la prevalencia es del 30% y en otras ciudades colombianas como Leticia y Barranquilla es de casi el 50 por ciento.

El especialista conminó a la población, aún para quienes ya hayan contraído la enfermedad, en mantener las medidas de prevención como evitar salir de casa; uso adecuado de cubrebocas, mantener sana distancia de al menos metro y medio; lavado constante de manos; evitar conglomeraciones y no asistir a reuniones de la época navideña.

"Hay posibilidades de reinfección. Es decir, la ciencia aún no nos puede responder cuánto tiempo duran las defensas contra el Covid, una vez que uno ya ha enfermado, y hay casos de que una persona tuvo la enfermedad y vuelve a infectarse", alertó.

jorge.monroy@eleconomista.mx

kg