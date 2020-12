La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso del cubrebocas como parte de las medidas de protección ante la pandemia de Covid-19, debido a que el coronavirus SARS-CoV-2 es transmisible por gotas de saliva y partículas más pequeñas que se expulsan al respirar, toser, estornudar, hablar o cantar.

Al portar el cubrebocas se reduce la emisión de estas partículas, lo que en cierta medida evita que las personas infectadas transmitan esta enfermedad, ya sea que presenten o no los síntomas. Ante ello, la OMS recomienda el uso de mascarillas no médicas sean utilizadas por el público general en lugares cerrados, especialmente aquellos donde no se cuenta con la ventilación adecuada o si no se puede mantener la distancia física de al menos un metro.

En su guía actualizada sobre sobre el uso de mascarillas contra el Covid-19, publicada el 2 de diciembre, la OMS describe a detalle cómo portar el cubrebocas correctamente para garantizar su eficacia.

Al ponerte el cubrebocas:

Lávate las manos con agua y jabón antes de colocarlo.

Extrae el cubrebocas de su empaque por las cintas y revisa cuál es el lado correcto de colocación.

Pasa la cabeza u orejas por las cintas elásticas del cubrebocas.

Cubre completamente nariz y boca. Ajusta el cubrebocas al puente nasal y minimiza cualquier espacio entre tu rostro y la mascarilla.

Evita tocarlo y en caso de hacerlo lávate las manos con agua y jabón o gel antibacterial. Al quitártelo: Retírate el cubrebocas sujetando el elástico, evita tocarlo

¡Cuidado!

Antes de usarlo revisa si tiene roturas o agujeros.

No toques la parte interna del cubrebocas.

Deséchalo o cámbialo apenas esté húmedo.

No compartas tu cubrebocas con otros.

Evita colocarlo debajo de la nariz, en la barbilla o el cuello.

Evita los cubrebocas con válvula de exhalación, la OMS advierte que las válvulas omiten la función de filtración de la máscara de tela, lo que la hace inservible.

Eliminación correcta del cubrebocas

Si es de tela, guárdalo en una bolsa de plástico, hasta que puedas lavarlo.

Lava el cubrebocas de tela con jabón o detergente, de preferencia con agua caliente (al menos 60 grados Centígrados).

No reutilices las mascarillas de un sólo uso y deséchalas adecuadamente.

¿Deben usar cubrebocas las niñas y niños?

En la actualización de sus recomendaciones, el organismo reiteró que los menores de cinco años de edad no deben utilizar mascarillas; mientras que para quienes tengan entre seis y 11 años, se debe considerar la capacidad del menor para cumplir con el uso apropiado del cubrebocas y la disponibilidad de una supervisión adulta adecuada.

La OMS advierte que sólo usar la mascarilla, incluso cuando se emplea correctamente, es insuficiente para proporcionar una protección adecuada para evitar el riesgo de contagio, por lo que es necesario cumplir con el resto de las medidas sanitarias de prevención:

- Lavar constantemente las manos con agua y jabón o gel antibacterial.

- Mantener distancia física de al menos un metro.

- Evitar tocarse la cara, ojos y nariz.

- Cubrirse con el ángulo interior del codo al toser o estornudar.

-Tener una ventilación adecuada en ambientes interiores.

-Aislamiento en caso de presentar síntomas o haber estado en contacto con alguien infectado.

Juntas, estas medidas son fundamentales para prevenir la transmisión de persona a persona de la enfermedad provocada por la nueva cepa de coronavirus.

¿Es recomendable usar cubrebocas de tela?

La OMS recomienda que los cubrebocas de tela caseros deben contar con una estructura de 3 capas, según el tejido utilizado. La función de cada capa es:

1. Capa más interna de un material hidrófilo

2. Capa más externa hecha de material hidrófobo

3. Capa hidrófoba intermedia que se ha demostrado que mejora la filtración o retiene las gotas.

El uso de cubrebocas se ha convertido en un acto de responsabilidad social que permite protegerte y proteger a quienes te rodean ante el riesgo de contagio, por lo que es importante portarlo correctamente, de acuerdo a las recomendaciones de los especialistas