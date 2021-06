La Secretaría de la Función Pública (SFP) le contestó a Luis Videgaray, exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, luego de que éste informara que impugnará la resolución de la dependencia de inhabilitarlo, por 10 años, de cargos públicos.

“Damos la bienvenida a la impugnación anunciada, donde defenderemos la legalidad y pulcritud de nuestra sanción”, firmó en una tarjeta informativa Raymundo Alva Huitrón, director general de Comunicación Social de la SFP.

De acuerdo con la SFP, la sanción se da ante la "falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones del gobierno federal, como secretario de Relaciones Exteriores y como secretario de Hacienda y Crédito Público".

En el 2019, por órdenes de la SFP, se inició la investigación patrimonial de Videgaray desde diciembre del 2012 a septiembre del 2016, luego de que se dio a conocer su posible participación en la compra de la planta de AgroNitrogenados.

Por ello, el exsecretario de Hacienda dijo que las cuentas bancarias que la SFP consideró como omitidas en sus declaraciones son tarjetas de crédito que no contaban con saldo deudor, y que no obtuvo ningún beneficio o lucro derivado de las observaciones de la dependencia, además de no generar ningún daño o perjuicio económico.

Informo sobre el comunicado emitido por la Secretaría de la Función Pública el día de hoy respecto a mi persona. pic.twitter.com/kFw5ctk9IG — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) June 8, 2021

“Las cuentas que ocultó en su declaración sí son cuentas bancarias. Sí contaban con saldos durante el periodo que tuvo la obligación de informar”, le contestó la SFP.

Agregó que la omisión de reportar saldos en cuentas constituye una falta administrativa grave, la cual vulnera la integridad y la ética en el servicio público.

