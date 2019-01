El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó durante su conferencia matutina de este lunes 14 de enero que pretende que la gente conozca “al dedillo” cómo era el negocio ilícito del robo de combustible. Agradeció a los mexicanos, pues consideró que se han entendido muy bien su estrategia de combate a la corrupción y al huachicoleo.

López Obrador dijo que puede acudir a cualquier gasolinerias y la gente lo que le dice es: ni un paso atrás. “El que se aflige se afloja, no nos vamos a aflojar”.

El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, afirmó que la empresa estatal ha ido recuperando el promedio de ventas de gasolina que se tenían previo a la intervención de diciembre en las refinerías y ductos. Sin embargo, admitió que la normalidad no se ha recuperado. Afirmó que el ducto Tuxpan-Azcapotzalco ya tiene tres días en funcionamiento y se ha ido recuperando el abasto en la Ciudad de México. Afirmó que, actualmente (enero), el promedio de ventas es gasolina es de 122 millones de litros por día.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya se va regularizando el abasto, y “la tendencia es que pronto vamos a regresar a la normalidad”. Aseguró que el ducto Tuxpan-Azcapotzalco estaba “tomado” por la delincuencia, y por eso se tuvo que cerrar y darle un monitoreo especial. “Teníamos un acto ilegal de sabotaje diario del ducto hasta el viernes a las 11 de la noche, a partir de ahí ya no han podido rompernos el ducto”, aseveró. Destacó que dicho oleoducto actualmente está funcionando y transporta 170,000 litros diarios. Pidió a la gente que lo apoyen a denunciar cualquier intento de picadura a cualquier ducto.

El General de la Sedena, Arturo Velázquez, encargado del operativo contra el robo de combustible en los ductos, afirmó que participan 5,092 elementos del Ejército en la vigilancia de seis ductos y de la custodia de pipas. Afirmó que no todo ha sido “miel sobre hojuelas”, pero el operativo ha sido “eficiente”.

La jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, aseveró que se detectaron actividades insulares de 194 contribuyentes, concretamente gasolineros, que no pudieron comprar 3,200 millones de pesos. Afirmó que por lo pronto a esas personas morales se les impedirá emitir facturas fiscales. Aseveró que el SAT tiene en marcha la revisión de otros 200 contribuyentes.

El encargado de la PGR, Alejandro Gertz Manero, afirmó que ya se judicializó el proceso contra 3 ex funcionarios adscritos a Pemex para el monitoreo de ductos, por su probable implicación en el robo de combustible. Refirió que la PGR ha abierto 1,700 carpetas de investigación por ese delito, y se han asegurado 4.5 millones de barriles de combustible, los cuales fueron incorporados al patrimonio de Pemex. Afirmó que 1,000 custodios de la PGR, que estaban al servicio de particulares, fueron asignados a la estrategia de robo de combustible.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, afirmó que se han analizado operaciones inusuales de las gasolineras, y se detectó que una gran parte de las gasolineras tienen facturaciones superiores a lo que Pemex les suministra, por lo que se infiere que han comprado combustible robado. Aseveró que, a 24 personas, entre ellas un ex diputado federal y un ex presidente municipal, se les ha detectado transferencias internacionales por más de 2 millones de dólares, compra de automóviles de lujo, joyas y obras de arte.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población que no haya compras de pánico, porque hay gasolina suficiente en el país. Destacó que si se hacen compras extraordinarias, se hace el juego a quienes roban combustible. Aseveró que se mantendrá, y se intensificará la vigilancia en los ductos, además de que se hará acopio de pipas. Agradeció a los choferes de pipas que han estado trabajando más de dos turnos para regularizar el abasto. Indicó que analiza la posibilidad de transportar la gasolina por tren.

Mencionó que están en revisión los contratos de la reforma energética que no son utilizados, y su gobierno hablará con los involucrados para saber por qué no se han llevado a cabo las importaciones a la que se comprometieron. Argumentó que en los contratos de las rondas petroleras se pactó la importación de 1 millón 500,000 barriles diarios de combustibles, y sólo se hace el 5% de ello. Mencionó que su gobierno respetará el debido proceso de todos los involucrados en el sector energético, en particular de quienes se les investiga por su involucramiento en el robo de combustible.

López Obrador afirmó que los ex Presidentes de México sabían o se hacían de la “vista gorda” sobre el robo de combustible. Insistió que es partidario del punto final, aunque reiteró que someterá a consulta el posible enjuiciamiento contra ex presidentes, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto.

Obrador calificó como una “calumnia” la versión de que la empresa del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, está siendo beneficiada para recibir contratos para transportación de combustible.

El titular del Ejecutivo federal reiteró que es falsa y equivocada la publicación del periódico The Street Journal, en el sentido de que en diciembre su gobierno importó 28% menos combustibles que diciembre de 2017; y en lo que va de enero, 43% menos que diciembre del 2018. La secretaria de Energía, Rocío Nahle, dijo que no traía en este momento los datos para argumentar que es inexacto el tema publicado por el rotativo estadounidense.

Cuestionado sobre si reforzará su seguridad para evitar atentados en su contra, Obrador afirmó que como cualquier ciudadano tiene miedo, “pero no soy un cobarde”, aseveró.

Sobre el incidente en Guerrero, donde la gente abucheó al gobernador de la entidad, Héctor Astudillo, durante un evento que él encabezó, López Obrador reiteró su ofrecimiento de disculpa al mandatario estatal, e hizo un llamado a los dirigentes de Morena para que no se falte al respeto a políticos de otros partidos. Aseveró que hablará con el gobernador Héctor Astudillo para pedirle que siga asistiendo a los eventos oficiales de la Presidencia de la República.

Sobre el inicio de la entrega de apoyos sociales, Obrador reiteró que Bansefi se transformará en el Banco del Bienestar, a fin de dar cobertura a las poblaciones más apartadas del país. Aseveró que ya inició el depósito de los que el pago de apoyos sociales ser retroactivo a enero.