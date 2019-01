De acuerdo con un ejercicio de Consulta Mitofsky para saber la posición de los mexicanos sobre el desabasto de gasolina que vive el país, provocado por una nueva estrategia contra el robo de combustible, 56.7% de los encuestados cree que las medidas tomadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador son correctas.

El ejercicio de Mitofsky, realizado entre el 9 y el 11 de enero de 2019 a 1,000 mexicanos, también arrojó que 82.2% de los encuestados se dice enterado sobre el desabasto de gasolina y 49.9% de las personas encuestadas no cree que existan problemas de falta de combustible en su ciudad; 47.9% expresó que sí existen problemas.

Debido a la estrategia del nuevo gobierno federal para combatir el robo de combustibles en México, en los recientes días se han reportado estaciones de servicio sin gasolinas en diferentes entidades del país, consecuencia del retraso en el abasto del combustible a las estaciones.

Ante la situación, que ha generado largas filas de automovilistas para cargar combustible en las gasolineras, el gobierno del presidente López Obrador ha pedido paciencia a los ciudadanos mientras se normaliza el sistema de distribución. Su equipo aún tendrá que explicar a la población cómo financiará los costos de distribución más elevados por la nueva forma de combatir al problema del huachicol, como se conoce al robo de combustible en México.

Consulta Mitfosky preguntó si se cree que el gobierno federal ha explicado o no lo ha hecho las razones de la falta de gasolina, a lo que 70.4% de los encuestados se dijo satisfecho con la forma en que el gobierno ha informado sobre el desabasto, de ese porcentaje 98.3% votaron por el presidente López Obrador en las elecciones de julio del 2018. 26% dijo que no estaba conforme con la forma de comunicar el problema del gobierno; 61.1% no votó por el entonces candidato de Morena.

El presidente López Obrador ha dicho que no ha sido posible el restablecimiento del suministro de combustible en la Ciudad de México debido a que se presentaron en al menos dos ocasiones sabotajes en el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, que surte a la capital del país. Afirmó que hay buque-tanques en Tuxpan, Veracruz a la espera de entregar combustible a Pemex, por lo que insistió en que el problema no es de insuficiencia del combustible sino de distribución.

Mitofsky preguntó si convenció o no la explicación del presidente y su equipo sobre la estrategia en el combate contra el robo de hidrocarburos y los problemas en la distribución de la gasolina, a lo que 55.9% de los consultados expresó estar convencido en que el problema se normalizará como aseguró el gobierno federal, mientras que a 43% no le convenció la manera en que el gobierno justifica la crisis.

En ese sentido 50% consideró que los ciudadanos deben apoyar estas medidas aunque se deban padecer los problemas de abasto de gasolina, mientras que 39.9% piensa que se debe exigir la regularización del suministro de combustible de inmediato y que el gobierno debe buscar otras formas de combatir el huachicoleo.

Desde diciembre de 2018, unas semanas después de asumir la Presidencia de México, López Obrador ordenó el cierre de seis oleoductos especialmente vulnerables a las tomas ilegales y desde las que bandas criminales han desviado combustible valuado en miles de millones de dólares.

A la pregunta sobre si se ha sentido afectado por estos problemas de desabasto, 27.1% de los encuestados por Mitofsky dijo que les ha afectado mucho, 19.7% aseguró que por el momento poco les ha afectado la falta de gasolina, mientras 51.2% dijo que en nada les ha afectado la escasez de gasolina en varios estados del país.

En cuanto al tiempo en que los mexicanos esperan que se solucione el problema de distribución, 0.2% dijo que el problema ya esta solucionado; 5.8% expresó que en menos de una semana; 16.1% dijo que en una semana puede estar resuelto dicha problemática, mientras que 64.6% aseguró que resolver el problema de distribución de combustible tardará más de una semana.