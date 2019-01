La semana pasada circuló en las redes sociales el contenido de un sitio de Internet que supuestamente mostraba que México no importó un sólo litro de gasolina estadounidense en noviembre y diciembre pasados. La información que aparece en el sitio se comentó y discutió amplia y apasionadamente en los medios de comunicación impresos y electrónicos.

La información que causó tanto revuelo está en www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandlerashx?n=pet&s=mgfexmx1&f=m, página del sitio de la US Energy Information Administration (EIA), y consiste en una tabla titulada “US Exports to Mexico of Finished Motor Gasoline (Thousand Barrels)” o “Exportaciones a México de Gasolina Terminada de EU (Miles de Barriles)”. Ahí se muestran las exportaciones mensuales desde enero de 1993 hasta diciembre del 2018. Las columnas correspondientes a noviembre y diciembre no muestran dato alguno ya que aparecen en blanco, no en ceros.

La información que contiene el sitio de la EIA también fue analizada y comentada, apasionadamente, en el chat de WhatsApp donde participamos quienes hacemos mi programa en Grupo Fórmula.

Uno de ellos, experto en redes sociales e Internet a quien identificaré como Comentarista 1, nos aclaró las cosas al escribir esto el viernes pasado: “Vale la pena explicar algunas cosas de la gráfica. Como sucede frecuentemente en las fake news, las mentiras son verdades a medias en muchos casos. Me explico mejor. Ciertamente la gráfica en www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=mgfexmx1&f=m tiene dos meses de exportación faltantes en noviembre y diciembre del 2018. Sin embargo, si utilizamos Waybackmachine (un sitio de Internet que lleva el historial de todos los sitios web del mundo) y buscamos cómo se veía ese sitio en enero del 2017 vemos exactamente los dos mismos meses en blanco: web.archive.org/web/20170129001957/

https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=mgfexmx1&f=m

Se puede inferir que los datos no se actualizan con la suficiente frecuencia. Para la captura histórica del 6 de mayo del 2017 ya aparecen los datos: web.archive.org/web/20170506215645/https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=mgfexmx1&f=m Es decir, no se puede asegurar (a partir solamente de la gráfica) que el número es 0. Es posible, claro, pero poco probable. De hecho, en la captura de junio 12 del 2017 se verá que faltan los datos de abril y mayo. Es probable que el retraso sea de 60 días en la captura”.

Este mensaje del Comentarista 1 detuvo nuestra discusión ya que, como lo señaló, “en las fake news, las mentiras son verdades a medias en muchos casos”. En este caso, la información no proporcionada aún por la EIA fue utilizada por los detractores del gobierno lopezobradorista para hacer creer al público que en los últimos dos meses no se importó gasolina de EU. Si no hubiera habido exportaciones, seguramente aparecerían unos ceros bien redondos en donde hay un espacio en blanco.

Si el análisis del Comentarista 1 resulta correcto, y tiendo a creer que lo es, muy probablemente en abril o mayo de este año aparecerán en el sitio de la EIA las exportaciones de gasolina estadounidense a México correspondientes a noviembre y diciembre del 2018. El tiempo nos permitirá saber la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad.

