La dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, que encabeza Mario Delgado, difundió este domingo un spot en el que cuestiona fuertemente la posibilidad de una alianza entre el PAN, PRI y PRD en las elecciones federales y locales del 2021, con el propósito de lograr restarle la mayoría que actualmente tiene en la Cámara de Diputados.

En el spot, una voz define a la posible alianza entre los tres partidos como un “tumor” para México, y muestra imágenes de los expresidentes Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, así como de ex funcionarios actualmente bajo proceso penal como Rosario “R”, Emilio “L”, el ex secretario de Seguridad federal, Genaro "G", además del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, actualmente sentenciado por actos de corrupción, entre otros.

“Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN (sic) que saqueaba al país, se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México”, menciona la voz en off del spot.

El dirigente de Morena, Mario Delgado, quien publicó dicho video en Twitter, dijo: “celebramos que por fin se quiten la máscara el PRI, PAN y PRD, mostrándose como lo que son: conservadores que representan al neoliberalismo rancio, culpable de la desigualdad y la injusticia en México”.

Consideró que “la alianza PRIANRD (sic) le termina dando la razón a la advertencia que ha hecho el presidente López Obrador desde hace años sobre ellos: son lo mismo, son la mafia del poder”.

PRI y PAN responden

A través de un comunicado, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que “la hipocresía de Morena es tan grande que pretenden ignorar su responsabilidad total en la desaparición de las guarderías infantiles, el agandalle de los fideicomisos y la falsa austeridad que pregonan”.

Calificó como agresivo el video publicado por Mario Delgado en agravio de las posibles alianzas electorales entre el PRI, PAN y PRD, “en lugar de preocuparse por los temas que tanto preocupan a la ciudadanía y deberían ser prioridad”.

Alejandro Moreno aseguró que desde la oposición el PRI “no va a contribuir a continuar dividiendo a México”, sino que saldrá en defensa de la unidad y tranquilidad a la que tienen derecho todos los mexicanos.

Para el PRI, dijo Moreno, “la realidad es clara: Morena es la desgracia de México. ¡En el 2021 se van!”.

Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, a través de su cuenta de Twitter, calificó como “cinismo puro” el spot de Mario Delgado, pues le dijo que “para vivir del presupuesto” militó en el PRI, el PRD y ahora Morena. “Hoy, lo peor del PRI y todos los partidos se refugia en Morena: empezando por @lopezobrador, @ManuelBartlett, @MBarbosaMX, @NGomezUrrutiaMX, etc”, afirmó el líder panista.

jorge.monroy@eleconomista.mx