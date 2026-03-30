Restricciones del Pentágono a la prensa son escrutadas por un juez en EU

El diario New York Times y el gobierno de Trump se enfrentaron el lunes en un tribunal federal por las restricciones impuestas por el Pentágono a los periodistas que cubren el Departamento de Defensa.

El juez Paul Friedman, en respuesta a una demanda presentada por el periódico, dictaminó este mes que las nuevas políticas del Pentágono sobre el acceso de los medios eran inconstitucionales y que se debían devolver las credenciales a los reporteros del Times.

El gobierno de Trump ha dicho que apelará el fallo y el Departamento de Defensa respondió con normas aún más estrictas, cerrando un área de prensa en el Pentágono llamada Corredor de Corresponsales y trasladando a los periodistas a un anexo en un edificio separado.

Además, bajo la nueva política, "todo acceso de periodistas al Pentágono requerirá escolta por parte de personal autorizado del Departamento".

Theodore Boutrous, abogado del Times, acusó al gobierno durante una audiencia ante Friedman en un tribunal de Washington el lunes de "manipulación psicológica" y de actuar "de mala fe".

"Ya hemos visto esta película", dijo Boutrous.

"Hicieron que las acreditaciones de prensa por las que luchamos tanto para recuperar se volvieran inútiles".

Julian Barnes, reportero del Times, señaló en una declaración jurada que los periodistas no podían acceder a pie a la nueva sala de prensa y tampoco se les permitía utilizar un autobús lanzadera del Pentágono.

"¿Qué les parece?", se preguntó el juez. "¿Es Kafka?".

Barnes explicó que finalmente se informó a los periodistas acreditados en el Pentágono que se les concedería permiso para viajar en el autobús.

El juez, tras escuchar los argumentos del Times y de Sarah Welch, abogada que representa al Departamento de Justicia, no emitió un fallo inmediato.

Los medios estadounidenses y una serie de otros medios, entre ellos la AFP, se negaron a firmar la nueva política de acceso a mediados de octubre, lo que derivó en la pérdida de sus acreditaciones para el Pentágono.

Las restricciones eran las más recientes de una serie de medidas del presidente Donald Trump y de altos funcionarios contra periodistas y medios que a menudo son descalificados como "noticias falsas" cuando sus informaciones disgustan al gobierno.