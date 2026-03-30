Moderniza SEP los servicios de la Dirección General de Profesiones con una plataforma digital integral, anuncia Mario Delgado

Cinco trámites —constancia de no sanción, constancia de pasante, constancia de título en trámite, vinculación de CURP a la cédula profesional y duplicado de cédula profesional— ya pueden realizarse completamente en línea, sin necesidad de acudir a ventanilla, destacó

Las y los profesionales pueden obtener cualquiera de los cinco trámites en la página oficial https://tramitesprofesiones.sep.gob.mx/login

La digitalización reduce requisitos en 70% y acorta los tiempos de respuesta de 90 a 15 días hábiles como máximo, informó

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que, como parte de la estrategia de modernización administrativa y transformación digital que implementa el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la dependencia a su cargo ha puesto en marcha la digitalización de cinco trámites de la Dirección General de Profesiones (DGP), con el objetivo de facilitar y agilizar los servicios que se brindan a las y los profesionistas del país.

Delgado Carrillo detalló que estos trámites —constancia de no sanción, constancia de pasante, constancia de título en trámite, vinculación de CURP a la cédula profesional y duplicado de cédula profesional— ya pueden realizarse completamente en línea a través de la página oficial https://tramitesprofesiones.sep.gob.mx/login, sin necesidad de acudir de manera presencial, lo que representa un avance significativo en la simplificación administrativa, la reducción de tiempos de espera y la eliminación de intermediarios.

El titular de la SEP explicó que esta nueva plataforma digital fue desarrollada en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la dependencia y con el acompañamiento de la Agencia de Transformación Digital, garantizando una experiencia segura, eficiente y accesible para las personas usuarias.

Subrayó que la digitalización permite reducir en 70 por ciento los requisitos documentales y disminuir los tiempos de respuesta de hasta 90 a un máximo de 15 días hábiles, lo que impacta de manera directa en la mejora de los servicios públicos y en el fortalecimiento de la confianza ciudadana.

Por su parte el DGP, José Omar Sánchez Molina, destacó que esta iniciativa responde al incremento en la demanda de constancias profesionales, al pasar de 2 mil 869 trámites realizados en 2024 a 3 mil 654 en 2025, lo que evidencia la necesidad de modernizar los procesos y ampliar las capacidades de atención institucional.

Señaló que, para acceder a estos servicios digitales, las y los profesionistas únicamente requieren contar con Llave MX, e.firma vigente y una tarjeta bancaria para realizar el pago correspondiente, lo que facilita el acceso a trámites desde cualquier lugar.

Finalmente, Mario Delgado reiteró que la SEP continuará impulsando acciones que fortalezcan la transformación digital del sector educativo, con el propósito de brindar servicios más eficientes, transparentes y cercanos a la ciudadanía.