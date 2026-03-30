Peso mexicano termina estable en 18.12 unidades por dólar la primera jornada de la semana

El peso mexicano terminó estable frente al dólar la primera sesión de la semana. La divisa local se estabilizó sobre el nivel de 18 unidades tras un discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, y en un mercado atento a Oriente Medio.

El tipo de cambio terminó esta jornada en 18.1253 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.1292 unidades el viernes, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significó una mejora marginal de 0.02%, inferior a un centavo.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.1628 unidades y un nivel mínimo de 18.0362. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis referencias, avanza 0.39% a 100.54 puntos.

Atención siguen en Oriente Medio

Irán calificó el lunes de "poco realistas y excesivas" las propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra. Por su parte, funcionarios de finanzas del G7 afirmaron que están dispuestos a adoptar medidas para salvaguardar la estabilidad del mercado energético.

Por su parte, en un discurso ⁠en la prestigiosa Universidad de Harvard, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que los responsables de política monetaria suelen ignorar perturbaciones como las provocadas por el alza en los precios del petróleo por la guerra.

"El peso mexicano mostró estabilidad en medio de un entorno global altamente volátil, con un cierre casi sin cambios en 18.12 unidades y a pesar de haber tocado un máximo de 18.15 por el alza del petróleo", dijo Felipe Mendoza, analista de EBC Financial Group.

Esperan datos laborales de EU

Esta semana será clave para la política monetaria en Estados Unidos, pues se conocerán datos clave sobre el empleo en ese país, incluido el dato de nóminas no agrícolas. Mientras tanto, en México, las expectativas se contrastarán con un reciente recorte a las tasas.

En este contexto, la gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez, afirmó en una entrevista que ⁠está cerca de concluir el ⁠período de ajustes a la tasa clave del banco central después del ajuste anunciado la semana pasada, que sorprendió a gran parte del mercado.

"El tipo de cambio inició la semana sobre 18 unidades, el recorte de la semana pasada de Banxico (que mermó el carry trade) y la continuación del conflicto en Oriente Medio siguen afectando", comentó Juan Carlos Cruz Tapia, CEO de México Financiero.