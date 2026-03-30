BCE debe reaccionar rápidamente ante los indicios de un repunte de la inflación: Yannis Stournaras

Las previsiones ⁠de referencia sobre precios y crecimiento del Banco Central Europeo ⁠para marzo corren peligro si la guerra en Oriente Medio se prolonga, y los responsables de política monetaria deberán actuar con rapidez ante cualquier ⁠indicio de que las expectativas de ⁠inflación se están desviando, dijo el lunes el gobernador del Banco Central de Grecia.

En una conferencia financiera celebrada en la capital rumana, Yannis Stournaras señaló que los responsables de la política monetaria del banco central se enfrentan al reto de cómo responder a una inflación impulsada principalmente por factores del lado de la oferta sin agravar la desaceleración económica.

«Si surgieran indicios de que los efectos de segunda ronda están cobrando fuerza o de que las expectativas de inflación están empezando a desviarse, el BCE tendrá que responder rápidamente para ayudar a garantizar que las presiones inflacionarias no se afiancen en las expectativas», declaró Stournaras, que también es miembro del Consejo de Política Monetaria del BCE.

A principios de este mes, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dejó la puerta abierta a una suba de los tipos de interés en la zona del euro si la guerra en Oriente Medio empuja al alza la inflación durante algún ⁠tiempo.

Stournaras advirtió que una guerra prolongada ⁠significaría que la zona del euro ⁠podría enfrentarse a un entorno macroeconómico más adverso que el que se desprende ⁠de las proyecciones de referencia del BCE, con «un crecimiento más débil y una inflación más alta y persistente».

Sin embargo, matizó que el BCE se encontraba en una posición sólida antes de los últimos acontecimientos, con la inflación de la zona del euro manteniéndose en torno al objetivo del 2% durante casi un año.

«Esto proporciona cierto margen para futuras alzas de tasas», afirmó, ⁠y añadió que el banco había mejorado su comprensión de cómo funcionaba la transmisión a los efectos indirectos y de segunda ronda.

rrg