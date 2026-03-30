Querétaro emite declaratoria de emergencia por temporada de incendios 2026

Querétaro, Qro. El Poder Ejecutivo de Querétaro emitió una declaratoria de emergencia en el estado, a causa de la temporada de incendios en el 2026.

Entre las consideraciones, el documento refiere que los incendios forestales son mayoritariamente provocados por actividades humanas, ya que en el país alrededor de 99% tiene origen en acciones que realizan las personas y solo 1% está relacionado con causas naturales que están asociadas a fenómenos meteorológicos (tormentas eléctricas o erupción de volcán).

La declaratoria —publicada en la edición del 27 de marzo del 2026, del periodifico oficial del estado La Sombra de Arteaga— expone que los incendios impactan a los ecosistemas forestales de diferentes maneras, ya que pueden eliminar la fauna silvestre y alterar las condiciones climáticas, así como influir en los procesos de sucesión vegetal, entre otros.

Previo a la publicación, en la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil se acordó proponer la declaratoria de emergencia, tras un diagnóstico y evaluación.

La declaración se formuló con motivo de una situación anormal que puede causar daño a la sociedad y propiciar riesgos. Señala que los efectos de la temporada de incendios pueden representar un riesgo o causar daños para la seguridad, integridad, salud física y psicológica de la población.

Además se instruye a la Coordinación Estatal de Protección Civil del estado y a las autoridades estatales competentes a implementar las acciones para salvaguardar la vida, la salud, el entorno y el patrimonio de la población, así como el patrimonio natural, frente a los riesgos o daños asociados a la temporada.

Entre las acciones se plantea realizar campañas de difusión para sensibilizar, prevenir y combatir los incendios forestales, de pastizales, urbanos, industriales y de transportación, además de fomentar la denuncia oportuna.

También prevé jornadas comunitarias de limpieza y de retiro de material combustible, como los son las hojas secas, ramas, maleza, etcétera.

De igual manera precisa que los municipios colaborarán en la ejecución de acciones. Y para efectos de la declaratoria, se destinarán los recursos necesarios, con base en la suficiencia presupuestal.

La declaratoria —firmada por el gobernador Mauricio Kuri González— estará vigente hasta que las acciones o estrategias permitan regularizar la situación provocada por los incendios.

Van 20 incendios forestales

El estado de Querétaro registra 20 incendios forestales de enero al 26 de marzo de 2026, reporta la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Estos siniestros afectaron 278.49 hectáreas, principalmente de superficie de hojarasca, arbustivo y herbáceo.

Por el número de incendios, Querétaro se encuentra entre los 10 estados con incidencia media, de acuerdo con la clasificación de la Conafor que establece cuatro parámetros: estados con mayor presencia de incendios, con mayor incidencia, con incidencia media y con incidencia baja o sin incidencia. Respecto a la superficie afectada, Querétaro está entre los estados con baja incidencia.

En lo que va del año en el país se acumulan 2,012 incendios forestales en las 32 entidades, sobre una superficie de 99,044.7 hectáreas. Las entidades con más incendios son Estado de México, Ciudad de México y Jalisco; y los estados con más superficie afectada son San Luis Potosí, Oaxaca y Guerrero.