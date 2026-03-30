A Trump le interesa que los países árabes ayuden a financiar la guerra: Casa Blanca

La secretaria ⁠de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el ⁠lunes a periodistas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría interesado en pedir a los países árabes que sufraguen los costos ⁠de la guerra contra Irán, ⁠y añadió que cree que Trump tendría más que decir al respecto.

Leavitt, a quien se le preguntó en una rueda de prensa si los países árabes darían un paso al frente para ayudar con los gastos de la guerra, dijo que no se adelantaría al presidente republicano, pero que era una idea que Trump tenía.

"Creo que es algo que al presidente le interesaría bastante pedirles que hicieran", dijo Leavitt. "Es una idea que sé que tiene y algo sobre lo que creo que le oirán hablar más".

Leavitt dijo que las conversaciones con Irán continuaban y avanzaban bien, y añadió que lo que Teherán dice públicamente difiere de lo que comunica a los funcionarios estadounidenses en privado, y que Irán había aceptado en privado algunos de los puntos de Washington.

"A pesar de toda la postura pública que se escucha del régimen y de las informaciones falsas, las conversaciones continúan y ⁠van bien. Lo que se dice ⁠públicamente es, por supuesto, muy diferente ⁠de lo que se nos comunica en privado", dijo Leavitt.

Advirtió de que todo ⁠lo que Irán diga a Washington en privado será puesto a prueba y que Estados Unidos se asegurará de que Teherán rinda cuentas de su palabra.

Trump advirtió el lunes de que las centrales energéticas y los pozos de petróleo de Irán serían destruidos si no abría el estrecho de Ormuz, después de que Teherán calificó las propuestas de ⁠paz de Estados Unidos de "poco realistas" y lanzó oleadas de misiles contra Israel.

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