El coordinador de asesores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara, dio a conocer que elementos efectuaron cateos en diversos inmuebles vinculados a Julio César Serna Chávez, exjefe de Gabinete de Miguel Ángel Mancera y excoordinador general de la Central de Abasto (Ceda) de la Ciudad de México, quien se encuentra detenido acusado de enriquecimiento ilícito.

“Esta mañana, aproximadamente a las 7:00 horas, se efectuaron cateos solicitados y obtenidos por la fiscalía en tres inmuebles vinculados con Julio César N, quien probablemente utilizó los encargos públicos que desempeñó para incrementar su patrimonio de manera injustificada y sin comprobar su legítima procedencia”, dijo.

En un mensaje a medios, el también vocero de la FGJCDMX indicó que los cateos se efectuaron en un inmueble de la alcaldía Magdalena Contreras y dos más en la alcaldía Benito Juárez.

El 29 de noviembre, un juez de control de la Ciudad de México dictó prisión preventiva y ordenó el congelamiento de cuentas a Julio César Serna Chávez, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte durante el tiempo que transcurre la investigación complementaria.

Al detenido se le relaciona con la presunta venta y asignación ilegal de bodegas en la Central de Abasto de Iztapalapa, además que sus gastos no corresponden a sus ingresos y las propiedades que adquirió cuando era servidor público no fueron registradas en su declaración patrimonial.

#FGJCDMXInforma Agentes de @PDI_FGJCDMX encabezados por Ministerio Público de Fiscalía para Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, cumplimentaron 3 órdenes de cateo, relacionadas con un ex servidor público de la pasada administración.En breve, más información pic.twitter.com/eeATSWcryL — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) December 9, 2021

Julio César Serna, otrora coordinador general de Gabinete de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, fue inhabilitado en septiembre del 2019 por parte de la Secretaría de la Contraloría por un periodo de 10 años, junto con otros dos servidores públicos, por incurrir en irregularidades en la venta y asignación ilegal de bodegas en la Ceda.

Según la FGJCDMX, los tres exfuncionarios identificaban bodegas no utilizadas de la Central de Abastos y las asignaban para que de inmediato las vendieran.

Julio César Serna también se encuentra relacionado con una carpeta de investigación iniciada en la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por los servidores públicos por uso indebido de facultades, y en otra más por un suceso en Iztapalapa por daño en propiedad ajena.

Al ex funcionario capitalino se le ubicaron cinco propiedades y un estacionamiento ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón que no están contempladas en sus declaraciones patrimoniales. Además, según el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, cuenta con una razón social (una empresa) y otras 14 propiedades que no están contempladas en sus declaraciones de intereses.