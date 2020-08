En el caso de Emilio Lozoya hay unos 70 implicados, aseveró este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de este miércoles desde Torreón, Coahuila, el titular del Ejecutivo federal indicó que tras la denuncia interpuesta por el exdirector de Pemex se debe de probar las relación de cada uno de los implicados.

“Está iniciado todavía el proceso, es lo que yo considero, va a continuar, no debe de olvidarse que ya la Fiscalía es independiente, hay autonomía”, sostuvo el presidente al tiempo que negó que la Unidad de Inteligencia Financiera haya recibido, hasta ahora, alguna solicitud para otorgar información de cuentas bancarias de alguno de los implicados.

López Obrador destacó, a su vez, que accionistas de Altos Hornos de México (AHMSA) han mostrado la disposición de regresar a las arcas públicas unos 200 millones de dólares por la venta de una planta de fertilizantes a Pemex.

“Me han estado informando de que ya hay nuevos accionistas en AHMSA y uno de ellos me mandó a decir que están en la mejor disposición de devolver el dinero y nosotros claro que aceptamos la devolución como reparación del daño, hablan de 200 millones de dólares y buscaríamos la manera de dar eso sí facilidades siempre y cuando, de conformidad con la ley, se repare el daño”, mencionó AMLO.

No obstante, se mantiene pendiente el segundo caso de la compra de otra planta de fertilizantes de la cual Emilio Lozoya no mencionó “de manera inexplicable” en su denuncia de hechos presentada ante la Fiscalía General de la República, dijo.

“Se pagaron también como 9,000 millones de pesos, ahí está la deuda, saben quiénes les daban los créditos: la banca de desarrollo, Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior, otra desviación, lo de la planta de Etileno XXI, de Odebrecht, imagínense el contrato que firmaron: que Pemex se compromete a entregarle el gas etano para la fabrica de polietileno con un 30% de descuento del precio de comercio", sentenció.

“Es un subsidio que se ha dado de alrededor de 5,000 millones de pesos, a eso me refería (sobre un video difundido el fin de semana), pero no sólo eso; otro subsidio por el que Pemex paga el transporte del gas, otros 5,000 millones (…) pero no sólo eso, como Pemex no tiene el gas, por eso no debieron firmar ese convenio, dijo.

El presidente recordó que Pemex tiene que importar el gas y a veces no cumple, "en el contrato se establece que tiene que pagar Pemex multas por el incumplimineto, y ha pagado como 3,000 millones de pesos de multas a Odebrecht y desde que llegamos nosotros dijimos pues ya no (…)”, aseveró en su conferencia mañanera.

Consulta ciudadana

Por otra parte, el mandatario indicó que en caso de que se genere la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes él votará en contra debido a que consideró que hay que pensar hacia adelante.

“Eso es lo que yo planteó, no desde ahora, lo dije desde tomé posesión, de que yo estaba porque se pusiera un punto final y que pensáramos hacia adelante y voy a seguir manteniendo esa postura y la voy a argumentar y voy a votar en contra de que se enjuicie a los expresidentes, pero voy a respetar también lo que decida la gente, entonces es un momento estelar en la historia de México lo que estamos viviendo”, dijo.