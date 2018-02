LA Expanista, Margarita Zavala, asegura que no declinará a favor de José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México, que conforman PRI, PVEM y Nueva Alianza, cuando se acerque el 1 de julio, día de la elección.

Inminente candidata a la Presidencia por la vía independiente, descarta también unirse con Jaime Rodríguez el Bronco y Armando Ríos Piter el Jaguar, a través de la figura de candidatura única, para ser competitivos en las urnas.

“Llegó la hora de las mujeres”, afirma, en entrevista, la esposa del expresidente Felipe Calderón, segura de que será la próxima presidenta.

Promete ser “implacable con la corrupción”, y dice que Meade, a quien no considera un candidato ciudadano —“¡Claro que no! Una cosa es que le dé pena (asumirse del PRI), responde al cuestionarla al respecto—, plagió no sólo su frase, sino parte de sus propuestas en materia de combate al flagelo, que desde el año pasado publicó en su libro Es la hora de México.

“Ojalá me citara, porque aquí está clarísimamente”; y abre su libro, Capítulo 3, página 136, donde se encuentra su propuesta para cerrar los espacios a la corrupción.

“Ser implacables con los corruptos (...) quitar el fuero, fortalecer las instituciones de combate a la corrupción (...) fortalecer la ley de extinción de dominio (...) Ser implacable con la corrupción. Y empiezo a hablar de los casos, ah, pues de compañeros suyos, de Javier Duarte, de Tomás Yarrington...”.

Diagnostica que la corrupción “es lo que más nos tiene indignados (...) es el muro en el que nos estrellamos todos”, por lo que debe combatirse.

“El mejor sistema anti-corrupción es una justicia verdadera, que no haya impunidad, que haya consecuencias, que el que busque el bien, le vaya bien y el que busque el mal, le vaya mal. Así de sencillo y así de difícil también”.

Las encuestas sobre preferencias electorales “son una fotografía y les doy la validez en las circunstancias; pero esto apenas comienza”, responde sobre las mediciones que la colocan en cuarto lugar.

“Yo soy tan candidata como López Obrador, Anaya y José Antonio Meade. A partir del 1 de abril, ésta es otra baraja”.

¿Qué la diferencia del resto de los candidatos presidenciales? Principalmente de Ricardo Anaya, Meade y Andrés Manuel López Obrador.

Muchas cosas. Para empezar, a mí me tiene en la boleta (la firma de) 1 millón de ciudadanos que no están conformes con lo que están pasando y que quieren escuchar otra alternativa.

En cambio ellos, Meade está ahí porque Peña, una persona, lo quiso; Andrés Manuel López Obrador está ahí porque se autonombró, y Ricardo Anaya está en la boleta porque lo quiso así y también Dante (Delgado) y Alejandra Barrales lo decidieron. Y aquí ya hay 1 millón diciendo ‘aquí decidimos otros’.

Critica el desdibujamiento que hay de las identidades de cada partido político a causa de haber conformado coaliciones para disputar la presidencia y “por la demagogia en que se están metiendo los tres (candidatos partidistas)”.

Respecto de las versiones de su posible declinación por Meade, comenta: “No sé ni quién esté diciendo ello y más bien me parece algo campañezco”.

¿No declinará?

No. Yo compito contra tres priistas. El priista por nacimiento, que es López Obrador; el priista por conveniencia, que es Meade, y el priista por hábitos, que es Ricardo Anaya. Y ese estilo priista es lo que tenemos que dejar atrás.

Ha dicho de Anaya que es el representante de los famosos moches.

Sí, así lo he dicho... No sólo representa eso, la política de los moches, en la que no intervino con compañeros de él, de su bancada, que no sé hasta dónde tuvieron que ver... ¡Que responda!

