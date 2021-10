Han pasado casi tres años desde que el presidente Andrés Manuel López obrador anunció la reubicación física de 32 dependencias y entidades a nivel federal con la idea de impulsar la economía de los estados, y es fecha en que sólo la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) ha logrado esta meta; mientras que otros seis organismos lo han hecho de manera parcial.

Este martes, el titular de la Secretaría de Salud federal (SSA), Jorge Alcocer Varela dio a conocer que fue desde el pasado 3 de octubre que cerca de 100 trabajadores de esta dependencia se trasladaron a una nueva sede ubicada en Acapulco, Guerreo. Entre los que se mudaron están los titulares de la dependencia, los de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de la Unidad de Análisis Económico, la Unidad de Administración y Finanzas, las oficinas del secretario y el Insabi, mientras que la reubicación del personal de las demás áreas será de manera voluntaria y progresiva.

El funcionario añadió que posteriormente, hacia enero del próximo año, se sumarán otros 200 trabajadores de la Secretaría de Salud y de Cofepris más 120 del Insabi, para que, al concluir el primer semestre de 2022, se hayan trasladado alrededor de 1,200 trabajadores y trabajadoras.

La SSA se suma a la Secretaría de Energía y Cultura. Además de entidades federales como Ganadería, Minería, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que señalan una reubicación parcial, según respondió la Presidencia de la República en la solicitud de información 0210000098220, fechada en agosto pasado.

Cabe señalar que Energía se trasladará a Villahermosa, Tabasco; Cultura a Tlaxcala, Tlaxcala. Ganadería a Guadalajara, Jalisco; Minería a Chihuahua, Chihuahua y Conagua a Xalapa, Veracruz.

La Conapesca ya se reubicó en Mazatlán, Sinaloa.

En tanto, dependencias como Turismo, que se iría Chetumal, Quintana Roo; Medio Ambiente a Mérida, Yucatán; PEMEX a Ciudad del Carmen, Campeche; CFE a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Bienestar a Oaxaca, Oaxaca; SEP a Puebla, Puebla; Banobras a Cuernavaca, Morelos; INFONAVIT a Toluca, Estado de México.

Además de IMSS a Morelia, Michoacán; ISSSTE a Colima, Colima; CONADE a Aguascalientes, Aguascalientes; Función Pública a Querétaro, Querétaro; Secretaría del Trabajo a León, Guanajuato; Desarrollo Agrario a Pachuca, Hidalgo; Comunicaciones y Transportes a San Luis Potosí, SLP; Economía a Monterrey, Nuevo León; Nacional Financiera a Torreón, Coahuila; La Comisión Forestal a Durango, Durango.

Y Aduanas a Nuevo Laredo, Tamaulipas; FONATUR a Bahía de Banderas, Nayarit; la Secretaría de Agricultura a Ciudad Obregón, Sonora; el Conacyt a La Paz, Baja California Sur; el SAT a Mexicali, Baja California, la Secretaría de Medio Ambiente a Mérida, Yucatán, y Migración a Tijuana, Baja California, no han iniciado ningún cambio.

En 2019, el mandatario prometió que un avance de más de 50% en este proceso, para finales de 2020, ello sin “despedir a trabajadores, sin obligar a los trabajadores a que se trasladen, básicamente los secretarios, secretarias y el personal de confianza (son quienes) ya deben de estar atendiendo en los distintos estados del país”.

Sin estudios de factibilidad

Para Fernando Nieto Morales, profesor e investigador de El Colegio de México, esta medida parece más una cuestión simbólica o incluso discursiva, más que una medida anclada en evidencias y en una prospectiva sería de hasta dónde es que esto puede beneficiar a las comunidades.

Ello luego de advertir que hasta ahora no existe un solo estudio serio de viabilidad financiera y organización que ponga claridad respecto a cuáles son los beneficios y los costos de un esfuerzo de esta magnitud.

“Lo que si sabes con seguridad es que es una operación muy costosa, los ejemplos que hemos tenido de reubicación, han sido muy costosos (...) son operaciones de muchos años, que duraron mucho tiempo y que costaron mucho dinero”, dijo.

El experto en administración pública también cuestionó los beneficios ya que, dijo, una política se justifica en términos de costo-beneficio en la medida en la que hay beneficios claros.

“El riesgo de que esto salga mucho más costoso de lo que se planeaba también está ahí. Ante la ausencia de una planeación seria”.

Sostiene AMLO que cambios aún están en marcha

Eliminan delegaciones en estados de instituciones federales

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya ordenó la desaparición de algunas delegaciones del gobierno federal en los estados porque, ello al argumentar que “no tienen razón de ser”.

“Lo cierto es que no queremos ya que haya delegaciones de las dependencias federales, porque abundaban. Y se han ido quitando, pero todavía no terminamos de llevar a cabo esa reforma administrativa, porque hay delegaciones que no tienen razón de ser”, expresó en conferencia de prensa matutina.

El mandatario argumentó que son otros tiempos, ya que antes dichos puestos se usaban para dar premios de consolación política luego de perder en algún proceso electoral.

“Entonces, nosotros tenemos que ahorrar y si los gobiernos de los estados tienen secretarías de Obras Públicas y tienen secretarías de Educación y secretarías de Salud, que no haya duplicidad, que no haya dos estructuras. Al final de cuentas nuestro objetivo es ayudar a la gente de manera directa”, sostuvo.

Sobre el tema, el presidente aseveró que su gobierno seguirá con el compromiso de trabajar con las nuevas autoridades estatales para que puedan participar en la coordinación de los programas sociales, sin embargo, descartó la desaparición de los llamados “superdelegados” que se encargan de dichos programas a nivel local.

“En el caso de los Programas de Bienestar, se mantienen, pero los Programas de Bienestar se están llevando a cabo de manera directa y ahora que vamos a tener los bancos o las sucursales del Banco del Bienestar en todo el país, pues es el adulto mayor, va a tener su tarjeta y no va a necesitar más que ir al banco a sacar lo que por derecho y justicia le corresponde”, consideró.

