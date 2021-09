El atleta de alto rendimiento en México entrega sus objetivos deportivos estampando su firma en una Carta Compromiso cada año, con la intención de cumplirlos en las competencias más importantes de su deporte, así ‘asegura’ la vigencia de su beca que le proporciona la Conade.

Pero, ¿qué ocurre si no logra una medalla? ¿qué opciones establece la Conade en los parámetros deportivos antes de decidir cortar o aumentar una beca? y sobre todo, ¿los atletas tienen claro cómo la Conade hace el diagnóstico que determina el porcentaje del cambio?

La decisión de Conade es la siguiente: aumentó la beca a quienes ganaron medalla olímpica, tal es el caso de las clavadistas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, los arqueros Luis Álvarez y Alejandra Valencia y la halterista Aremi Fuentes, y redujo a quienes considera que no cumplieron con los estándares deportivos prometidos en la carta, entre ellos hay atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y los que también conforman el padrón del extinto Fodepar.

La Carta Compromiso es una práctica bien establecida entre el atleta, metodólogo y la Conade, lo que no hace sentido es la discrecionalidad de los tabuladores, la decisión basada en resultados y sin proponer alternativas que no dejen de acompañar económicamente los entrenamientos de los atletas.

“En los lineamientos del Fodepar no dice nada de una reducción de beca, no existe reglamento dentro de las regulaciones del Fondo que notifique que merezcan una reducción de presupuesto. No he escuchado a algún deportista que lo hayan condicionado a sacar medalla olímpica para mantener su beca, pero si hablamos de los resultados fueron buenos por tener 21 diplomas olímpicos (los finalistas) entonces, por una lado dicen que el desempeño fue bueno y por otro que el desempeño fue malo y por eso les reducen las becas. El Fodepar y las becas miran hacia lo ya logrado y no hacia el potencial del deportista. Para mi, debería darse un premio por diploma o medalla olímpica y las becas deben ser con base en el potencial futuro”, explica a El Economista Dieter Holtz, ex nadador mundialista mexicano.

