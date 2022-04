Monterrey, NL. La audiencia en la que el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón y otros tres ex funcionarios comparecieron de manera privada y virtual, ante el Juez de Control Juan Roberto Ortíz Pintor por el presunto abuso de autoridad en el caso de la requisa de la Ecovía, se suspendió y se difirió para el domingo 10 de abril, debido a que el ex mandatario presentó problemas de salud.

Después de dos horas de que comenzó la audiencia el ex gobernador habría presentado problemas estomacales y sus abogados defensores habrían solicitado diferir la audiencia.

De acuerdo con el periódico El Norte uno de los abogados de la defensa comentó "se va a diferir (la audiencia) porque no se nos corrió traslado a los defensores con la debida oportunidad con la carpeta".

En contexto, esta mañana se presentó un médico especialista para revisar el estado de salud del Bronco, sin embargo, no hizo ninguna declaración al salir del penal.