Durante su conferencia matutita, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, habló acerca de la reserva por cinco años que hizo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de los audios de la cabina del helicóptero en el que murieron la gobernadora de Puebla, Martha Ericka Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle.

El presidente dijo que hablará con el secretario Javier Jiménez Espriú, para que esto se transparente, a fin de que no haya ningún motivo de suspicacias; “el que nada debe nada teme”, sostuvo.

También informó que instruyó para que se baje un spot de la Secretaria de Turismo donde se aprecian imágenes suyas y de Morena. Admitió que el video no corresponde a un gobierno democrático, y “nada más les da elementos a nuestros adversarios” para decir su gobierno fomenta al partido de Estado.

López Obrador aseguró que aún no tiene notificación acerca del amparo que lograron algunas estancias infantiles para que el gobierno federal no detenga el subsidio a las mismas. El presidente argumentó que siete de cada 10 estancias tenían irregularidades, y por eso su gobierno decidió cancelar dichos recursos, con el propósito de entregar apoyos directos a los padres de niños.

Acerca de su reunión que sostuvo ayer con el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, dijo que le expresó que su gobierno no persigue a nadie, ni es vengativo; que no utilizará el poder para cometer injusticias, y que no se llevará a cabo ningún acto arbitrario, pero que tampoco encubrirá actos de corrupción. Reveló que García Alcocer le dijo que es inocente de conflicto de intereses, pero él le comentó sobre la investigación de la SFP y la Unidad de Inteligencia Financiera acerca de sus vínculos familiares con empresas del sector energético. El presidente reveló que el comisionado le ofreció: “Si usted quiere (presento mi renuncia)”, pero le respondió no era esa su intención.

Dio a conocer que firmó el decreto para transparentar los archivos de expedientes políticos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de la Policia Federal. Aseguró que la próxima semana las personas podrán asistir a consultarlos. Indicó que en los expedientes hay cosas que no son ciertas. Hizo una convocatoria a jóvenes que quieran hacer servicio o prácticas como técnicos en Biblioteconomía y Archivonomía, porque se requiere de personal de este rubro.

Respecto del video que circuló sobre un ataque armado contra una vulcanizadora en Guanajuato, hecho en el que murieron cinco personas, el presidente reconoció que el Cártel de Santa Riosa de Lima, al que se atribuye el atentado, se trata de un grupo delictivo que está tratando de amedrentar a los ciudadanos, y que ya lleva tiempo operando.

Sobre el traslado de presos de las Islas Marías a centros de reclusión, López Obrador afirmó que el procedimiento se llevará a cabo con respeto a los derechos humanos.

Luego de que el historiador Enrique Krauze afirmó que el poder absoluto corrompe absolutamente, el presidente López Obrador le dijo que entiende la frase, e incluso le respondió con otras dos frases: “Entender que el poder sólo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás”, y “el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos”.

