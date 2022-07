Por más de 12 horas se prolongó la audiencia donde un juez define si vincula o no a proceso a ocho exfuncionarios, entre ellos Enrique Horcasitas, exdirector de Diseño y Obras Civiles de Proyecto Metro, por el homicidio de 25 personas, lesiones culposas contra 98 y daño a la propiedad durante el colapso del año pasado en un tramo de la Línea 12 del Metro.

Durante la audiencia, que hasta el cierre de esta edición se mantenía en marcha, el juez ordenó tres recesos, uno de ellos de dos horas, para reanudarse pasadas las 23:30 horas.

De los ocho exfuncionarios, sólo Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro; Moisés Guerrero Ponce, exdirector de Construcción de Obras; y Juan Antonio Giral y Mazón, exdirector de Diseño de Obra de la Línea 12, hicieron uso de la palabra, y los restantes se reservaron su derecho a declarar.

Aunque la audiencia fue privada, se conoció que el juez ordenó absolver a uno de los implicados: Ricardo Pérez Ruiz, exencargado de estructuras corresponsables de seguridad estructural, al estimar que el Ministerio Público no logró acreditar con pruebas su responsabilidad en los hechos.

Cuestionan actuar de fiscalía

Teófilo Benítez, abogado de 12 víctimas, dejó en claro que solicitaría en la audiencia imponer la medida cautelar de prisión preventiva para los exfuncionarios, entre ellos Horcasitas. El abogado cuestionó que el Ministerio Público de la fiscalía capitalina no aporte pruebas contra los ocho exfuncionarios.

“El juez no hizo ninguna anotación, tal parece que la Fiscalía y el Tribunal actúan en defensa de los imputados, no sé si con honorarios, pero imagínense, si no los vinculan a proceso eso sería algo vergonzoso para el mismo Tribunal”, expresó.

Mencionó que pediría al juez no imponer la medida cautelar de la prisión preventiva justificada en contra de los exfuncionarios. “Esa es una solicitud que nosotros vamos a traer, a efecto de que se pueda garantizar el derecho a la verdad, que tanto conlleva para las víctimas como también para los propios imputados”, dijo.

En diciembre pasado, expertos en ingeniería detectaron grietas y debilitamientos en la estructura elevada de la Línea 12 del Metro, entre las estaciones Tezonco, Olivos y Nopalera.

